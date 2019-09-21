В Черновцах "накрыли" гараж, обустроенный под изготовление амфетамина

/ Фото: СБУ

Служба безопасности Украины блокировала деятельность нарколаборатории по изготовлению амфетамина, которую обустроили жители Черновцов в одном из гаражей в областном центра. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Группа жителей областного центра обустроила в гараже, который принадлежал одному из знакомых, производство психотропных веществ. Для сокрытия противоправной деятельности дельцы оборудовали помещение современной системой сигнализации. За неделю они изготавливали почти килограмм амфетамина. Готовый "товар" фигуранты дела сбывали местным дилерам", - говорится в сообщении.

По месту расположения нарколаборатории правоохранители обнаружили 300 граммов амфетамина, 10 литров прекурсора, химических веществ и оборудования для производства психотропных препаратов.

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Действия злоумышленников квалифицированы по ст. 305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров), ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), ст. 311 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров), ст. 317 (Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее киевская полиция задержала трех женщин, сбывавших наркотики. Они изготавливали запрещенные вещества и продавали их только "для своих". Женщины действовали на территории Деснянского, Днепровского и Дарницкого районов. Во время обыска в квартире злоумышленниц нашли партию наркотиков на сумму 400 тыс. гривен.

Новости "Сегодня" писали, что в Харькове врач-нарколог организовал торговлю рецептами на наркотики и психотропы. Во время обысков на рабочем месте у него обнаружили и изъяли медицинскую документацию, незаполненные рецептурные бланки и копии уже выданных рецептов. Обвинительный акт уже направлен в суд.

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