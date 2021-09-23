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В херсонском аэропорту строят новую взлетно-посадочную полосу – фото

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
23 сентября, 10:06
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После "Большой стройки" аэропорт сможет принимать большее количество пассажиров – туда смогут садиться самолеты категории D
В Херсоне появится новая взлетно-посадочная полоса
В Херсоне появится новая взлетно-посадочная полоса / Фото: Коллаж: Сегодня

В Международном аэропорту "Херсон" стартовала реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВВП). Создание современной ВПП проходит в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Новая полоса позволит повысить пассажиропоток до 500 тыс. в год.

Об этом сообщила Херсонская ОГА.

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Аэропорт был построен более 40 лет назад. Длина имеющейся полосы составляет 2500 метров, а ширина – 42 метров. Характеристики действующей ВПП не отвечают современным требованиям авиакомпаний, использующих самолеты категории D.

Фото: Херсонская ОГА

В рамках реконструкции плиты будут демонтированы, а полоса будет продлена до 2600 м и расширена до 60 м.

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В данный момент на объекте продолжается фрезеровка изношенного асфальтобетонного покрытия, демонтаж плит и земляные работы. Завершить планируют до конца 2021 года.

Фото: Херсонская ОГА

Ранее херсонский аэропорт вошел в Государственную целевую программу развития аэропортов, в которой предусмотрено 320 млн грн на реконструкцию его взлетно-посадочной полосы.

Фото: Херсонская ОГА

"Софинансирование из областного бюджета составляет 4,6 млн грн, которые уже пошли на разработку проектно-сметной документации", - добавили в ОГА.

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