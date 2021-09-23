У херсонському аеропорту будують нову злітно-посадкову смугу – фото

У Міжнародному аеропорту "Херсон" стартувала реконструкція злітно-посадкової смуги (ЗПС). Створення сучасної ЗПС проходить в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Нова смуга дозволить підвищити пасажиропотік до 500 тис. на рік.
Про це повідомила Херсонська ОДА.
Аеропорт був побудований більше 40 років тому. Довжина наявної смуги становить 2500 метрів, а ширина – 42 метрів. Характеристики діючої ЗПС не відповідають сучасним вимогам авіакомпаній, що використовують літаки категорії D.
У рамках реконструкції плити будуть демонтовані, а смуга буде продовжена до 2600 м і розширена до 60 м.
Зараз на об'єкті триває фрезерування зношеного асфальтобетонного покриття, демонтаж плит і земляні роботи. Завершити планують до кінця 2021 року.
Раніше херсонський аеропорт увійшов до Державної цільової програми розвитку аеропортів, у якій передбачено 320 млн грн на реконструкцію його злітно-посадкової смуги.
"Співфінансування з обласного бюджету становить 4,6 млн грн, які вже пішли на розробку проектно-кошторисної документації", – додали в ОДА.
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