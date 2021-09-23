Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇦 Президент Зеленський в ООН ⚡ Замах на Сергія Шефіра ❌ Відставка Разумкова 💥 Загострення на Донбасі
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Інші регіони

У херсонському аеропорту будують нову злітно-посадкову смугу – фото

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
23 вересня, 10:06
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Після "Великого будівництва" аеропорт зможе приймати більшу кількість пасажирів – туди зможуть сідати літаки категорії D
У Херсоні з'явиться нова злітно-посадкова смуга
У Херсоні з'явиться нова злітно-посадкова смуга / Фото: Колаж: Сьогодні

У Міжнародному аеропорту "Херсон" стартувала реконструкція злітно-посадкової смуги (ЗПС). Створення сучасної ЗПС проходить в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Нова смуга дозволить підвищити пасажиропотік до 500 тис. на рік.

Про це повідомила Херсонська ОДА.

Реклама

Читайте також:

Аеропорт був побудований більше 40 років тому. Довжина наявної смуги становить 2500 метрів, а ширина – 42 метрів. Характеристики діючої ЗПС не відповідають сучасним вимогам авіакомпаній, що використовують літаки категорії D.

Фото: Херсонська ОДА

У рамках реконструкції плити будуть демонтовані, а смуга буде продовжена до 2600 м і розширена до 60 м.

Реклама

Зараз на об'єкті триває фрезерування зношеного асфальтобетонного покриття, демонтаж плит і земляні роботи. Завершити планують до кінця 2021 року.

Фото: Херсонська ОДА

Раніше херсонський аеропорт увійшов до Державної цільової програми розвитку аеропортів, у якій передбачено 320 млн грн на реконструкцію його злітно-посадкової смуги.

Фото: Херсонська ОДА

"Співфінансування з обласного бюджету становить 4,6 млн грн, які вже пішли на розробку проектно-кошторисної документації", – додали в ОДА.

Читайте інші новини по темі:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Дашборд
У тренді
Тести
Більше тестів
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦
Короновірус за тиждень

38 885

захворіло за тиждень в Україні

+58%

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.67

Євро (€)

31.29

Російський рубль (₽)

0.37

Комаровський в темі
Чи можна заразитися COVID-19 після щеплення
Запитай у лікаря
SHOW MUST GO ON

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Битва супертяжів
25 вересня
До бою Усик - Джошуа
Новини боксу
Ніколь Кідман для американського Harper's Bazaar
На замітку
Де зігрітися восени
Бути в курсі
ТОП-5 фавориток редакції
"Міс Україна-2021"
@saraednswel
@saraednswel
@liza__miroshka
@liza__miroshka
@____rudi_____
@____rudi_____
@martareznichenko
@martareznichenko
@kris_trump
@kris_trump
1/2
Осінь у великому місті
Головні концерти жовтня
Хочу співати і танцювати
Гороскоп
Твій гороскоп на вересень

Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти