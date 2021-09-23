У херсонському аеропорту будують нову злітно-посадкову смугу – фото

Після "Великого будівництва" аеропорт зможе приймати більшу кількість пасажирів – туди зможуть сідати літаки категорії D

У Херсоні з'явиться нова злітно-посадкова смуга / Фото: Колаж: Сьогодні

У Міжнародному аеропорту "Херсон" стартувала реконструкція злітно-посадкової смуги (ЗПС). Створення сучасної ЗПС проходить в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Нова смуга дозволить підвищити пасажиропотік до 500 тис. на рік.

Про це повідомила Херсонська ОДА.

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Аеропорт був побудований більше 40 років тому. Довжина наявної смуги становить 2500 метрів, а ширина – 42 метрів. Характеристики діючої ЗПС не відповідають сучасним вимогам авіакомпаній, що використовують літаки категорії D.

Фото: Херсонська ОДА

У рамках реконструкції плити будуть демонтовані, а смуга буде продовжена до 2600 м і розширена до 60 м.

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Зараз на об'єкті триває фрезерування зношеного асфальтобетонного покриття, демонтаж плит і земляні роботи. Завершити планують до кінця 2021 року.

Фото: Херсонська ОДА

Раніше херсонський аеропорт увійшов до Державної цільової програми розвитку аеропортів, у якій передбачено 320 млн грн на реконструкцію його злітно-посадкової смуги.

Фото: Херсонська ОДА

"Співфінансування з обласного бюджету становить 4,6 млн грн, які вже пішли на розробку проектно-кошторисної документації", – додали в ОДА.

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