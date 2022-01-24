В Украину ворвутся снегопады – прогноз на неделю

Синоптики говорят, что на дорогах будет гололед, поэтому нужно быть осторожными

В Украине резко ухудшится погода. Фото: коллаж "Сегодня"

Погода в Украине всю неделю будет морозной. Во многих областях синоптики прогнозируют осадки в виде снега. Также ожидается ветер со скоростью 15-20 м/с, а на дорогах образуется гололед.

Об этом сообщает "Слово и дело".

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24, 25 и 26 января в Украине будет идти снег. Температура воздуха 24 января днем составит от -1 до -6 градусов, а ночью от -3 до -8.

Ветер будет северный, северо-западный, 5-10 м/с, 24 января ночью в восточной части, днем в Украине, кроме западных областей, местами ожидаются порывы 15-20 м/с.

26 и 27 января ожидается небольшой снег в западных, северных и центральных областях, на остальной территории без осадков.

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Важно отметить, что на дорогах образуется гололед, поэтому нужно быть осторожными.

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.

Обходите металлические крышки люков.

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

Что делать во время штормового ветра?

Закройте все окна в квартире. При особо сильном ветре можно заклеить стекла полосками скотча по диагонали.

На улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Они могут оторваться, упасть, рухнуть прямо на человека.

В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем здании (это может быть магазин, подъезд дома и т. д.).

Не парковать под деревьями автомобили, поскольку деревья могут упасть и повредить машину.

Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.

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