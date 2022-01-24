В Україну увірвуться снігопади – прогноз на тиждень

Синоптики кажуть, що на дорогах буде ожеледиця, тому треба бути обережними

В Україні різко погіршиться погода. Фото: колаж "Сьогодні"

Погода в Україні весь тиждень буде морозною. У багатьох областях синоптики прогнозують опади у вигляді снігу. Також очікується вітер зі швидкістю 15-20 м/с, а на дорогах утвориться ожеледиця.

Про це повідомляє "Слово і діло".

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24, 25 та 26 січня в Україні йтиме сніг. Температура повітря 24 січня вдень становитиме від -1 до -6 градусів, а вночі -3 -8.

Вітер буде північний, північно-західний, 5-10 м/с, 24 січня вночі у східній частині, вдень в Україні, окрім західних областей, подекуди очікуються пориви 15-20 м/с.

26 та 27 січня очікується невеликий сніг у західних, північних та центральних областях, на решті території без опадів.

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Важливо зазначити, що на дорогах утворюється ожеледиця, тому потрібно бути обережними.

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.

Вибирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м'якої основи без підборів.

Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.

Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.

Обходьте металеві кришки люків.

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести й не вдасться вчасно загальмувати.

Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.

Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

Що робити під час штормового вітру?

Закрийте усі вікна у квартирі. При особливо сильному вітрі можна заклеїти скло смужками скотчу по діагоналі.

На вулиці потрібно триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, а також дерев. Вони можуть відірватися, впасти прямо на людину.

У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).

Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки дерева можуть упасти та пошкодити машину.

Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.

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