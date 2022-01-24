В Україну увірвуться снігопади – прогноз на тиждень

Погода в Україні весь тиждень буде морозною. У багатьох областях синоптики прогнозують опади у вигляді снігу. Також очікується вітер зі швидкістю 15-20 м/с, а на дорогах утвориться ожеледиця.
Про це повідомляє "Слово і діло".
24, 25 та 26 січня в Україні йтиме сніг. Температура повітря 24 січня вдень становитиме від -1 до -6 градусів, а вночі -3 -8.
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Вітер буде північний, північно-західний, 5-10 м/с, 24 січня вночі у східній частині, вдень в Україні, окрім західних областей, подекуди очікуються пориви 15-20 м/с.
26 та 27 січня очікується невеликий сніг у західних, північних та центральних областях, на решті території без опадів.
Важливо зазначити, що на дорогах утворюється ожеледиця, тому потрібно бути обережними.
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Вибирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м'якої основи без підборів.
- Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести й не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.
Що робити під час штормового вітру?
- Закрийте усі вікна у квартирі. При особливо сильному вітрі можна заклеїти скло смужками скотчу по діагоналі.
- На вулиці потрібно триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, а також дерев. Вони можуть відірватися, впасти прямо на людину.
- У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).
- Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки дерева можуть упасти та пошкодити машину.
- Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.