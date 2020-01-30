На Виннитчине родилось семеро детенышей зубров

Теперь количество зубров в этом семействе перевалило за сотню

В семье европейских зубров, находящихся под опекой Винницкого областного управления лесного и охотничьего хозяйства – пополнение. Здесь родились семеро детенышей, сообщает "Ранок з Україною".

Это самое многочисленное в Украине стадо зубров этого вида. Теперь семья насчитывает уже 101 особь. Эти краснокнижные красавцы живут в Винницкой области с 1979 года. И судя по всему, чувствуют себя хорошо. Некоторых зубров отсюда иногда даже переселяют в другие регионы. Всего в Украине зафиксировано около трех сотен зубров.

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Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как популяцию зубров спасаютв Черновицкой области.

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На сооружение вольера лесничество и местное управление экологии потратили более миллиона гривен. И еще по 75 тысяч на каждого зубра. Сейчас здесь на свободе живет 25 зубров, а в 1990-х годах их было более двухсот.

Также мы писали о том, как в столице спасали от вандалов знаменитую статую зубра на входе в зоопарк. В зоопарке объяснили причину отсутствия бронзового покрытия на скульптурах зубра и львов на входе. Они пострадали от рук вандала еще в 2018 году. Вора на горячем поймала охрана и передала полиции.

Кроме этого, "Сегодня" рассказывали о том, какогромный зубр, забравшись в машину, стал звездой интернета.

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