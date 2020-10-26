На выборах в Запорожье побеждает действующий мэр – экзитпол

А на выборах в Запорожский горсовет побеждает партия Буряка

На выборах мэра Запорожья из 10 кандидатов побеждает действующий городской голова Владимир Буряк. Он значительно опережает своих конкурентов.

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Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного муниципальным телеканалом Z, передает Интерфакс-Украина.

Буряк набрал 60,6% голосов, и если Центральная избирательная комиссия подтвердит его победу, то второго тура выборов не будет.

Сколько набрали ближайшие конкуренты:

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Виталий Тишечко ("Слуга народа") – 14,8%;

Валерий Прозапас ("Европейская солидарность") – 11,4%;

Виталий Рябцев ("Партии Шария") – 3,6%;

Олеся Крамаренко ("За майбутнє") – 2,7%.

Если верить данным экзитпола, в горсовет Запорожья проходят четыре партии:

"Партия Владимира Буряка" – 25,2%;

"Слуга народа" – 18,9%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 14,8%;

"Европейская солидарность" – 13,4%.

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Экзитпол проводил местный муниципальный телеканал Z и Всеукраинская консалтинговая группа "Социум". Всего опрошено 8200 респондентов, статистическая погрешность опроса не превышает 3%.

Как сообщали новости "Сегодня", на местных выборах 25 октября отмечена самая низкая явка в истории Украины. В Центральной избирательной комиссии заявили, что явка составила всего 37%. Для сравнения с выборами в 2015 году – тогда было 46,6%. Больше всего шли голосовать в Тернопольской области – 46,67%, а самая низкая явка – в Донецкой области (31,77%). Читайте подробнее о результатах экзитполов в 12 городах на выборах мэра.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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