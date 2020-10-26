На выборах в Запорожье побеждает действующий мэр – экзитпол

На выборах мэра Запорожья из 10 кандидатов побеждает действующий городской голова Владимир Буряк. Он значительно опережает своих конкурентов.
Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного муниципальным телеканалом Z, передает Интерфакс-Украина.
Буряк набрал 60,6% голосов, и если Центральная избирательная комиссия подтвердит его победу, то второго тура выборов не будет.
Сколько набрали ближайшие конкуренты:
- Виталий Тишечко ("Слуга народа") – 14,8%;
- Валерий Прозапас ("Европейская солидарность") – 11,4%;
- Виталий Рябцев ("Партии Шария") – 3,6%;
- Олеся Крамаренко ("За майбутнє") – 2,7%.
Если верить данным экзитпола, в горсовет Запорожья проходят четыре партии:
- "Партия Владимира Буряка" – 25,2%;
- "Слуга народа" – 18,9%;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 14,8%;
- "Европейская солидарность" – 13,4%.
Экзитпол проводил местный муниципальный телеканал Z и Всеукраинская консалтинговая группа "Социум". Всего опрошено 8200 респондентов, статистическая погрешность опроса не превышает 3%.
Как сообщали новости "Сегодня", на местных выборах 25 октября отмечена самая низкая явка в истории Украины. В Центральной избирательной комиссии заявили, что явка составила всего 37%. Для сравнения с выборами в 2015 году – тогда было 46,6%. Больше всего шли голосовать в Тернопольской области – 46,67%, а самая низкая явка – в Донецкой области (31,77%). Читайте подробнее о результатах экзитполов в 12 городах на выборах мэра.
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020Читайте Segodnya.ua в Google News
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк