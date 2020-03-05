Воевал против ВСУ: главарю банды луганских "казаков" вынесли приговор

Житель Бердянска вступил в ряды боевиков и воевал против Украины

В Запорожской области к десяти годам тюрьмы суд приговорил главаря боевиков так называемого "Свердловского казацкого полка "ЛНР".

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что житель Бердянска в апреле 2014 года вступил в ряды боевиков так называемой "ЛНР". Находясь в составе одного из бандформирований, он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции", – говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что позже злоумышленник перешел в "казацкий полк", где вскоре его назначили главарем группировки".

Бердянский районный суд Запорожской области заочно признал боевика виновным по статье "участие в террористической группе или террористической организации".

Сейчас осужденный находится в розыске. Срок заключения начнет исчисляться с момента его задержания.

Напомним, что не так давно в Харьковской области суд вынес приговор диверсанту, который пытался взорвать железнодорожный мост на дороге, соединяющей регион с зоной боевых действий.

Оперативники СБУ выяснили, что агент "МГБ ЛНР" готовит взрыв, сумели предотвратить диверсию и задержать злоумышленника. Теперь ему предстоит 10 лет провести в местах лишения свободы.

Также сообщалось, что военная контрразведка разоблачила и задержала женщину, которая пошла служить в ряды боевиков так называемой "ДНР" под воздействием российской пропаганды.

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