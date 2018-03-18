Красный террор в Киеве: как начинались 100 лет гонений духа

С убийства киевского митрополита Владимира Богоявленского, совершенного 25 января (7 февраля по н. ст.) 1918 года, и захвата Киева войсками Красной армии начался новый этап в истории Православной Церкви — период сильнейших гонений на веру, репрессий и уничтожения духовенства "как класса". Казнь киевского митрополита Владимира среди епископата была первой. Впоследствии казни и репрессии против иерархов, духовенства и верующих, уже прикрываемые видимостью "социалистической законности" и судебных решений, стали массовыми.

"Сегодня" пообщалась с историком, директором Международного института афонского наследия Сергеем Шумило, который занимался темой красного террора в Киеве и искал общеисторические причины убийства митрополита Владимира.

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Убили от 2500 до 5000 человек за три дня

— Сергей Викторович, углубленно изучая историю 1918 года, вы нашли объяснение тому, откуда появилась дикая агрессия к церкви? Ощущение, что инопланетяне прилетели с Марса и расстреляли митрополита Владимира...

— Интересный вопрос, но действительно создается такое впечатление. До сих пор не названы прямые виновники и исполнители этого преступления. Когда я добрался до архивов и стал читать следственные дела, то несколько ночей не мог спать — настолько меня поразили показания очевидцев. Вы только представьте, что в это же время, когда расстреляли митрополита Владимира, в Киеве за три дня было убито от 2500 до 5000 человек! Точную цифру назвать никто не может до сих пор! Человека могли расстрелять просто за то, что у него были чистые руки или он носил пенсне! В этой бойне убийство митрополита было одним из штрихов, осталось нераскрытым и породило немало слухов и мифов!

— Есть мнение, что это вообще "заслуга" лаврской братии, которая "сдала" своего митрополита...

— Версий множество, среди них есть и такая. Есть и те, кто перекладывал вину на сторонников украинского движения и церковной автокефалии. Сами большевики пытались переложить вину на неизвестных грабителей-уголовников и анархистов. Уже после изгнания из Киева большевиков по факту убийства свщмч. Владимира несколько раз создавались следственные комиссии, но до конца дело так доведено и не было. При советской власти следствие прекратилось вовсе, расстрелы духовенства и архиереев уже обрели внешнюю форму "законности", а их массовость и регулярность затмили собой все предыдущие преступления первых лет революции.

Вообще при анализе любого события нельзя рассматривать его в отрыве от исторического контекста. Поэтому и сам факт убийства митр. Владимира невозможно отделить от Октябрьского переворота 1917 года и вооруженного захвата Киева большевистскими войсками Муравьева в феврале 1918 года. Начнем с того, что в январе 1918 года Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА) на стадии создания представляла собой часто разрозненные добровольческие отряды, группировки и банды.

— Да, я читала, что в рядах большевиков были уголовники...

— Да, как при любой революции, к идеалистам "примыкает" и криминальный элемент. В Красной армии были не только большевики, но и эсеры, анархисты, беспартийные солдаты и матросы, дезертиры. Известно немало случаев, когда целые банды уголовников, дабы легитимизировать свое положение, примыкали к РККА, чтобы легально совершать под ее знаменами погромы, грабежи и убийства. Представьте, какие перспективы открывались перед авантюристами всех мастей и что привлекло многих из них в ряды Красной армии! Одним из таких авантюристов был бывший крестьянин Костромской губернии Михаил Муравьев. Став в Первую мировую капитаном, он во время Февральской революции выслужился перед Временным правительством и получил звание подполковника. Будучи левым эсером, он в ходе Октябрьского переворота быстро смекнул, куда веет ветер, и тут же предложил большевикам свои услуги, быстро сделав блестящую карьеру.

Уже в декабре 1917-го он большевиками назначен начальником штаба наркома по борьбе с контрреволюцией на юге России, а в январе 1918 года — командующим группой войск на Киевском направлении.

Последствия. Главная святыня Киева пребывала в запустении

Муравьев славился жестокостью

— Это все хорошо, но спустя много лет даже сами большевики будут со стыдом называть его подразделение "муравьевскими бандами"...

— Ничего удивительного! Прославившись небывалой жестокостью во время военных операций на востоке Украины (и в частности под Крутами), Муравьев во главе своей революционной армии, этих "муравьевских банд", 5—8 февраля (по новому стилю) 1918 года захватывает Киев. Хотя здесь он "господствует" чуть более трех недель, но, по многочисленным воспоминаниям очевидцев, этот период для киевлян напоминал сцены из апокалипсиса. В первые три дня Муравьев отдал город на полное разграбление красноармейцам. Сохранилось множество свидетельств о кошмарах, творимых бандами Муравьева.

— Конечно, теперь найдется множество противников "совка", которые соберут свидетельства белогвардейцев или националистов, но создадут ли они полноту картины, о которой вы говорили?

— Давайте тогда обратимся к свидетельствам самих большевиков. Например, возьмем описания февральских событий в Киеве члена комитета Первой революционной армии Ефима Лапидуса: "Солдаты и красногвардейцы приводили часто арестованных в штаб Муравьева и Егорова для разбора виновности. Муравьев, а за ним и Егоров (командующий Первой армией) неоднократно говорили: "На какую ... мать вы их сюда водите, не знаете, где "штаб Духонина"? Туда и отправлять всех без допросов!"

В "штаб Духонина" без вопросов

— Что такое "штаб Духонина"?

— Так называлось более или менее укромное место, и даже где попало, где расстреливали виновных и невиновных, кто только попадался в руки. Иначе говоря, в "штаб Духонина" означало "расстрелять". Часть малосознательных красногвардейцев и солдат пользовались безнаказанностью и даже поощряемостью командования, и расстреливали всех встречных… Муравьев, разъезжая на автомобиле, обращался к революционным войскам с горячими призывами: "Главное — будьте беспощадны, никому пощады не давайте!" Грабежи дошли до невероятных размеров, грабить начали все, что поощрялось самим Муравьевым, который часто повторял: "Все — ваше, берите все".

Или вот председатель комитета Первой революционной армии С. Коптелов сообщал: "Начался расстрел в Киеве... Муравьевский порядок расстрела был такой. Ведут красногвардейцы 4 или 5 человек (водили разное количество) на открытое место, расстреливают, и тут же снимают с убитых сапоги, выворачивают карманы. Лежит человек 30 расстрелянных, и все разутые и раздетые. Расстрелы стали переходить в личные интересы: убьет, снимет часы, или вроде того".

Беспрецедентное убийство

Другой очевидец, член Киевского штаба Красной гвардии И. Тягай, свидетельствовал: "Террор проводился по всей жестокости, какая только может быть. Некоторые улицы были завалены трупами убитых гайдамаков, офицеров, вильных казаков, а также и случайных прохожих. Несколько дней они оставались неубранными… Расстрелы производили пьяные матросы и солдаты армии Ремнева по приказанию пьяных начальников… Штаб занимался исключительно грабежами и пьянством".

В свете всех этих событий убийство митрополита Владимира Богоявленского, грабеж и надругательство над телом убитого вписываются в картину "киевского апокалипсиса" февраля 1918 года. Однако в отношении иерархов церкви это был первый случай. И в этом совершенное преступление было беспрецедентным.

Верхняя Лавра. В 1918-м здесь была келья митрополита Владимира

Версии убийства: месть за "Арсенал"

— Сергей Викторович, а известно ли, кто именно расстреливал митрополита Владимира?

— Интересные сведения относительно возможного исполнителя преступления приводит в своих показаниях комендант Лавры В. С. Сергеев, который собственными силами пытался провести расследование убийства митрополита Владимира. По своим каналам он получил информацию о причастности к этому преступлению председателя Совета Никольской Слободы Чалого-Маршака, бывшего каторжанина из Сибири. При его задержании у него было изъято не только оружие, но и лошадь, которая, как оказалось, была реквизирована им у лаврских монахов. По словам Сергеева, "население Никольской Слободы на этого типа очень жаловалось, говорили, что он ежедневно население грабил, все реквизировал".

— И удалось доказать причастность этого председателя?

— Нет, поскольку двое лаврских монахов, которых привели на опознание, не смогли подтвердить его участие в расстреле. На следующий же день большевики, в том числе и комендант Сергеев, вынуждены были бежать из Киева под натиском германских войск. Начатое комендантом Лавры расследование не было завершено. Но даже из этих кратких сведений видно, что виновных в убийстве митрополита он искал среди своих, хоть и считал, что оно было "совершено не с политической точки зрения, а с уголовной". Из показаний лаврских монахов известно, как арестовавшие митрополита Владимира красноармейцы обвиняли его в том, что незадолго до этого при украинской власти он не заступился за пленных большевиков, поднявших вооруженное восстание на заводе "Арсенал". Что это, как не политическое обвинение?

— Наверное, так обвиняли всех и каждого в то время?

— Да, так красноармейцы мотивировали большинство своих преступлений в Киеве в ту пору. Достаточно вспомнить призывы Муравьева к солдатам во время наступления на Киев: "Жителей не жалеть, они нас не жалели, они терпели хозяйничанье гайдамаков. Мы всех их перестреляем и перережем". По сути, высказанное красноармейцами обвинение в адрес митрополита Владимира — это было перефразированное повторение обвинений и призывов Муравьева к мести и расправам над мирными жителями Киева за то, что "они терпели хозяйничанье гайдамаков" и не выступили на стороне вооруженного восстания рабочих-большевиков на "Арсенале".

— А что было с Муравьевым?

— Уже в апреле 1918 года, после допущенных Муравьевым поражений и нескончаемых конфликтов с руководством советского правительства Украины, он был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму. Медэкспертиза установила, что Муравьев болен "неврастенией в степени большей, чем средняя", после чего его перевезли в психиатрическую больницу, откуда он вскоре выписался. В июне его уже назначают командующим Восточным фронтом, где он поддержал эсеровский мятеж против большевиков. При подавлении этого мятежа Муравьев и был убит 11 июля 1918 года.

Расстрел митрополита Владимира. Как начало гонений на церковь