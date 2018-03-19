Баскетболисты СССР нечестно обыграли США в финале Олимпиады-1972

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер, работавший во время Олимпиады-1972 судьей-хронометристом, раскрыл подробности скандальной победы сборной СССР над США в финале турнира.

Оказывается, перед победным броском Александра Белова до конца встречи оставалось не три секунды, а одна.

"Пусть и всего одна, но полностью время не истекло, игру нельзя считать завершенной. Вопрос решался генеральным секретарем Международной федерации баскетбола Уильямом Джонсом: "Что делать? Регламентом такая ситуация не предусмотрена". Он решил сыграть три секунды, потому что одной секундой возобновить матч невозможно. Джонс сказал: "Добавляем три секунды". Техник перевел часы, так что на секундомере остались недоигранными три секунды. Мяч был у русских, они вводили его в игру. Время пошло, мяч полетел через всю площадку к одному из ваших баскетболистов. И он послал его в корзину. Сразу после этого три секунды истекли", – заявил Блаттер.

Напомним, что на Олимпиаде-1972 произошел жуткий теракт. Боевики палестинской террористической организации "Черный сентябрь" убили 11 спортсменов из Израиля.

Ранее олимпийский чемпион-1972 по баскетболу Анатолий Паливода рассказывал нам, как за полгода прошел путь от юниора до лучшего центрового планеты.