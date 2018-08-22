Экс-игрок НБА перенес 6 инфарктов и 12 инсультов

Ламар Одом был найден без сознания в публичном доме

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" тяжелый форвард Ламар Одом перенес 6 инфарктов и 12 инсультов во время пребывания в коме в 2015 году. Об этом баскетболист сообщил в интервью порталу Sportingnews.

Бывший игрок "Лейкерс" был обнаружен в бессознательном состоянии в публичном доме 13 октября 2015 года. Одом был госпитализирован в критическом состоянии в клинику в Лас-Вегасе, после чего впал в кому на три дня. Причиной резкого ухудшения здоровья баскетболиста стала передозировка наркотиками.

"Врачи, которые видели меня, говорили, что я ходячее чудо, – признался 38-летний игрок. – В коме я пережил 12 инсультов и шесть инфарктов".

Наибольших успехов американский баскетболист добился в составе клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", завоевав два титула чемпиона НБА (2009, 2010). В составе сборной США форвард стал чемпионом мира в 2010 году и бронзовым призером Олимпиады-2004.

В последние годы он испытывал проблемы с алкоголем и наркотиками, тяжело переживая расставание со светской львицей Хлоей Кардашьян после четырехлетнего брака.