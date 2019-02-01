Главный тренер сборной Украины назвал состав на решающие матчи отбора на ЧМ-2019
Украинские баскетболисты сыграют против Черногории и Словении
Сборная Украины по баскетболу представила расширенную заявку на два заключительных матча отбора на ЧМ-2019. Главный тренер национальной команды Евгений Мурзин вызвал 15 баскетболистов, с которых только 12 попадут в окончательную заявку.
Отметим присутствие центрового "Барселоны" Артема Пустового, которого все-таки отпустил каталонский клуб. Также из словенской "Олимпии" приедет Иссуф Санон, который пропускал последний матч сборной против Испании. В заявке и защитник Днепра Александр Мишула.
Состав сборной Украины
- Защитники: Игорь Бояркин ("Черкасские Мавпы", Украина), Александр Мишула ("Днепр", Украина), Денис Лукашов ("Енисей", Россия), Иссуф Санон ("Олимпия", Словения), Александр Липовый ("Промитеас", Греция), Богдан Близнюк ("Бней Гарцлия", Израиль)
- Форварды: Иван Ткаченко ("Черкасские Мавпы", Украина), Александр Беликов ("Одесса", Украина), Павел Крутоус ("Киев-Баскет", Украина), Максим Пустозвонов ("Одесса", Украина), Вячеслав Бобров ("Гипускоа", Испания), Сергей Павлов ("Химик, Украина"), Владимир Герун ("Бреоган", Испания)
- Центровые: Вячеслав Кравцов ("Фуэнлабрада", Испания), Артем Пустовой ("Барселона", Испания)
Сборная Украины в двух оставшихся матчах отбора на чемпионат мира-2019 сыграет против Черногории (22 февраля, дома) и Словении (25 февраля, на выезде).
На данный момент Украина занимает 5 место в своей группе. Украине необходимо побеждать Черногорию и Словению, и рассчитывать, что Латвия проиграет оба матча для выхода из группы.
Ранее мы писали, что НОК Украины нашел деньги на подготовку баскетбольных сборных к Олимпиаде-2020.
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