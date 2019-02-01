Главный тренер сборной Украины назвал состав на решающие матчи отбора на ЧМ-2019

Украинские баскетболисты сыграют против Черногории и Словении

Сборная начинает подготовку к последним матчам квалификации. Фото: Федерация баскетбола Украины

Главный тренер сборной Украины назвал состав на решающие матчи отбора на ЧМ-2019 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/479/7f5/5c54797f51bb2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/479/7f5/5c54797f51bb2.jpg 2019-02-01T18:53:00+02:00 Баскетбол Украинские баскетболисты сыграют против Черногории и Словении

Сборная Украины по баскетболу представила расширенную заявку на два заключительных матча отбора на ЧМ-2019. Главный тренер национальной команды Евгений Мурзин вызвал 15 баскетболистов, с которых только 12 попадут в окончательную заявку.

Отметим присутствие центрового "Барселоны" Артема Пустового, которого все-таки отпустил каталонский клуб. Также из словенской "Олимпии" приедет Иссуф Санон, который пропускал последний матч сборной против Испании. В заявке и защитник Днепра Александр Мишула.

Состав сборной Украины

Защитники: Игорь Бояркин ("Черкасские Мавпы", Украина), Александр Мишула ("Днепр", Украина), Денис Лукашов ("Енисей", Россия), Иссуф Санон ("Олимпия", Словения), Александр Липовый ("Промитеас", Греция), Богдан Близнюк ("Бней Гарцлия", Израиль)

Игорь Бояркин ("Черкасские Мавпы", Украина), Александр Мишула ("Днепр", Украина), Денис Лукашов ("Енисей", Россия), Иссуф Санон ("Олимпия", Словения), Александр Липовый ("Промитеас", Греция), Богдан Близнюк ("Бней Гарцлия", Израиль) Форварды: Иван Ткаченко ("Черкасские Мавпы", Украина), Александр Беликов ("Одесса", Украина), Павел Крутоус ("Киев-Баскет", Украина), Максим Пустозвонов ("Одесса", Украина), Вячеслав Бобров ("Гипускоа", Испания), Сергей Павлов ("Химик, Украина"), Владимир Герун ("Бреоган", Испания)

Иван Ткаченко ("Черкасские Мавпы", Украина), Александр Беликов ("Одесса", Украина), Павел Крутоус ("Киев-Баскет", Украина), Максим Пустозвонов ("Одесса", Украина), Вячеслав Бобров ("Гипускоа", Испания), Сергей Павлов ("Химик, Украина"), Владимир Герун ("Бреоган", Испания) Центровые: Вячеслав Кравцов ("Фуэнлабрада", Испания), Артем Пустовой ("Барселона", Испания)

Сборная Украины в двух оставшихся матчах отбора на чемпионат мира-2019 сыграет против Черногории (22 февраля, дома) и Словении (25 февраля, на выезде).

На данный момент Украина занимает 5 место в своей группе. Украине необходимо побеждать Черногорию и Словению, и рассчитывать, что Латвия проиграет оба матча для выхода из группы.

Ранее мы писали, что НОК Украины нашел деньги на подготовку баскетбольных сборных к Олимпиаде-2020.

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