Карим Абдул-Джаббар выставил на продажу чемпионские перстни
Легендарный баскетболист решил собрать деньги на благотворительность
Член баскетбольного Зала славы Карим Абдул-Джаббар продает с аукциона свои награды, чтобы вырученные средства направить на благотворительность.
Абдул-Джаббар выставил на продажу свои чемпионские перстни, индивидуальные призы, игровую форму и другие архивные вещи.
"Когда встает выбор между хранением чемпионского перстня или трофея в комнате и предоставлением детям возможности изменить свои жизни, выбор очень просто. Выставить все, что есть", – сказал Абдул-Джаббар.
Напомним, что Карим является лидером по количеству набранных очков в регулярном чемпионате за всю историю НБА (38 387). Также он больше, чем кто-либо был признан самым ценным игроком НБА (6 раз). Больше всех принимал участие в матчах Всех звезд (19 раз), 15 раз включался в символическую сборную Всех звезд и 11 раз – в символическую сборную защиты.
Кроме того, Абдул-Джаббар шесть раз выигрывал титул чемпиона НБА и дважды признавался самым ценным игроком финала. В 1995 году был введен в баскетбольный Зал славы, а в 1996 году включен в число 50 лучших игроков за всю историю ассоциации.
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