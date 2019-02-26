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Карим Абдул-Джаббар выставил на продажу чемпионские перстни

Сегодня, 14:48

Легендарный баскетболист решил собрать деньги на благотворительность

Карим Абдул-Джаббар
Карим Абдул-Джаббар.
Карим Абдул-Джаббар выставил на продажу чемпионские перстни //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/535/7d2/5c75357d2d389.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/535/7d2/5c75357d2d389.jpg Баскетбол Легендарный баскетболист решил собрать деньги на благотворительность

Член баскетбольного Зала славы Карим Абдул-Джаббар продает с аукциона свои награды, чтобы вырученные средства направить на благотворительность.

Абдул-Джаббар выставил на продажу свои чемпионские перстни, индивидуальные призы, игровую форму и другие архивные вещи.

"Когда встает выбор между хранением чемпионского перстня или трофея в комнате и предоставлением детям возможности изменить свои жизни, выбор очень просто. Выставить все, что есть", – сказал Абдул-Джаббар.

Напомним, что Карим является лидером по количеству набранных очков в регулярном чемпионате за всю историю НБА (38 387). Также он больше, чем кто-либо был признан самым ценным игроком НБА (6 раз). Больше всех принимал участие в матчах Всех звезд (19 раз), 15 раз включался в символическую сборную Всех звезд и 11 раз – в символическую сборную защиты.

Кроме того, Абдул-Джаббар шесть раз выигрывал титул чемпиона НБА и дважды признавался самым ценным игроком финала. В 1995 году был введен в баскетбольный Зал славы, а в 1996 году включен в число 50 лучших игроков за всю историю ассоциации.

Ранее мы давали эффектное видео: в США взорвали крышу баскетбольной арены.

Напомним, что после школьных баскетбольных соревнований в раздевалки подрались девушки:

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Тег баскетбол, НБА , Карим Абдул-Джаббар

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Источники:

Championat.ru , sports.ru

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