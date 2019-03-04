Карим Абдул-Джаббар заработал на своих трофеях 3 млн долларов

Легендарный баскетболист продал с аукциона награды, чтобы помочь детям

Карим Абдул-Джаббар занялся благотворительностью.

Карим Абдул-Джаббар заработал на своих трофеях 3 млн долларов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d23/cc4/5c7d23cc43764.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d23/cc4/5c7d23cc43764.jpg 2019-03-04T15:10:00+02:00 Баскетбол Легендарный баскетболист продал с аукциона награды, чтобы помочь детям

Бывшая суперзвезда НБА Карим Абдул-Джаббар продал с аукциона коллекцию своих трофеев из 234 предметов на общую сумму около 3 миллионов долларов. При этом Абдул-Джаббар пояснил, что его поступок связан не с личными финансовыми трудностями, а с желанием пополнить собственный благотворительный фонд, оказывающий помощь детям в учебе.

В частности, Абдул-Джаббар продал четыре из шести чемпионских перстней. Все они вошли в топ-5 самых дорогих лотов. Помимо этого в пятерку вошел мяч с последнего матча легендарного баскетболиста в карьере. Также высокую цену получили три из шести наград самому ценному игроку сезона.

Из всех выставленных на аукцион предметов невостребованными покупателями оказались только девять.

Напомним, что Карим является лидером по количеству набранных очков в регулярном чемпионате за всю историю НБА (38 387). Также он больше, чем кто-либо был признан самым ценным игроком НБА (6 раз). Больше всех принимал участие в матчах Всех звезд (19 раз), 15 раз включался в символическую сборную Всех звезд и 11 раз – в символическую сборную защиты.

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