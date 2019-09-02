Любовь в женской сборной Украины по баскетболу: нападающая рассказала о своих чувствах к защитнице

Людмила Науменко и Алина Ягупова / Фото: Instagram

Форвард женской сборной Украины по баскетболу Людмила Науменко романтично попрощалась с летом. 26-летняя жгучая брюнетка, которую называют одной из самых красивых спортсменок страны, запостила в Instagram фотографию с Азовского моря со своей возлюбленной – лучшей молодой баскетболисткой Европы-2012 защитницей Алиной Ягуповой. "Прощай, лето" – подписала свое фото с 27-летней Ягуповой Науменко.

Людмила Науменко и Алина Ягупова. Фото – Instagram

Отметим, что баскетболистки сборной Украины Людмила Науменко и Алина Ягупова, преимущественно вместе выступающие и на клубном уровне, не скрывают своих отношений. "Моя любовь", – подписала Людмила одно из своих фото, на котором она запечатлена в объятиях Алины.

При этом Людмила Науменко добавляет об Алине Ягуповой: "Однажды встречаешь человека, а он настолько твой, что хочется оставить его в своей жизни навсегда... Не как вещь,а просто как часть себя! Счастье – это когда ты благодарен за все, что у тебя есть...Когда чужого не нужно, и как у других – не интересно...Когда внутри тепло, уютно и есть кому искренне сказать "СКУЧАЮ" и "ЛЮБЛЮ".

Людмила Науменко. Фото – Instagram:

Алина Ягупова. Фото – Getty Images:

Как мы писали ранее, женская сборная Украины неудачно выступила на Евробаскете-2019. Наша команда попала в одну группу с хозяйками первенства латвийками и действующими чемпионками Европы испанками. Увы, наши девчонки не сумели выйти в плей-офф, проиграв в заключительной встрече группового раунда Великобритании

Также сообщалось, что после провала на Евробаскете капитан украинок Алина Ягупова рассказала о проблемах внутри коллектива: "В команде нарушилась дисциплина, и мы не смогли выиграть те игры, которые могли. У нас не было командного духа. Я, как капитан, старалась сплотить девчонок. Но часть игроков меня просто не слушает и не воспринимает".

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram