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Скандальная звезда НБА молится за Ким Чен Ына, а в деле замешан еще и второй друг – Дональд Трамп

23 апреля, 21:03

Елена Павлова

Глава КНДР является другом Родмана, который частый гость в Северной Корее

Бывшая звезда НБА и "Чикаго Буллз" эксцентричный Деннис Родман переживает о своем друге, главе КНДР Ким Чен Ыне, и надеется, что информация об ухудшении его здоровья – всего лишь слухи. Ранее ряд мировых СМИ сообщили, что политик находится в критическом состоянии после операции на сердце.

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"Надеюсь, что это просто слухи о том, что Ким Чен Ын заболел. Я надеюсь, скоро я узнаю правду. Нам нужно проделать огромную работу для налаживания отношений между США и КНДР. Если сейчас Ким Чен Ын не чувствует себя хорошо, то я молюсь за его скорейшее выздоровление, чтобы оба моих друга, президент США Дональд Трамп и маршал Ким Чен Ын, смогли продолжить свой путь к установлению мира", — цитирует Денниса Родмана TMZ.

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Отметим, что пятикратный чемпион НБА Родман и Ким Чен Ын познакомились в 2013 году, а в 2014 году спортсмен привез команду бывших звезд Национальной ассоциации в Пхеньян, где они провели показательный матч в присутствии Ким Чен Ына, который является большим поклонником баскетбола.

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здоровье КНДР Ким Чен Ын Деннис Родман Дональд Трамп

Источник: TMZ

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