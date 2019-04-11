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Стали известны все пары первого раунда плей-офф НБА

Сегодня, 09:43

Победителем регулярного сезона стал клуб "Милуоки Бакс"

"Голден Стэйт" - первый на Западе
"Голден Стэйт" - первый на Западе. Фото: AFP
Стали известны все пары первого раунда плей-офф НБА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ee2/094/5caee20947256.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ee2/094/5caee20947256.jpg Баскетбол Победителем регулярного сезона стал клуб "Милуоки Бакс"

Сегодня завершился регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации. По его итогам стали известны все пары первого раунда плей-офф. 

Восточная конференция:

  • "Милуоки Бакс" – "Детройт Пистонс" 
  • "Торонто Рэпторс" – "Орландо Мэджик" 
  • "Филадельфия Сиксерс" – "Бруклин Нетс" 
  • "Бостон Селтикс"- "Индиана Пэйсерс"

Западная конференция:

  • "Голден Стэйт Уорриорз" – "Лос-Анджелес Клипперс" 
  • "Денвер Наггетс" – "Сан-Антонио Сперс"
  • "Портленд Трэйл Блэйзерс" – "Оклахома Сити Тандер" 
  • "Хьюстон Рокетс" – "Юта Джаз"

Победителем регулярного сезона и Восточной конференции стал "Милуоки" одержавший 60 побед в 82 матчах. Первым в Западной конференции с соотношением выигрышей и проигрышей 57-25 финишировал "Голден Стэйт". Эта команда из штата Окленд является действующим чемпионом. В финале плей-офф 2018 года "Уорриорз" обыграли "Кливленд Кавальерс" (4-0) и третий раз за четыре сезона стали победителями турнира.

Напомним, что немецкий баскетболист клуба "Даллас Маверикс" Дирк Новицки объявил о завершении игровой карьеры. 40-летний Дирк Новицки проводит 21-й сезон в НБА. За океаном он выступает с 1998 года, и все это время защищает цвета "Далласа". В 2011 году ему удалось привести команду к чемпионскому титулу. Немец 14 раз выбирался на Матч всех звезд, 12 раз попадал в символическую сборную по итогам сезона, а также получил звание MVP сезона в 2007 году.

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Тег баскетбол, НБА , плей-офф

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Championat.ru

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