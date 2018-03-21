Стало известно расписание плей-офф баскетбольной Суперлиги
Матчи за награды чемпионата Украины продлятся до трех побед
Директорат чемпионата Украины по баскетболу утвердил даты плей-офф Суперлиги.
Команды в четвертьфиналах будут играть до двух побед, а полуфиналы, матч за "бронзу" и финал продлятся до трех побед.
1/4 финала (до двух побед):
Пара А. 1-я команда – 8-я команда (30 марта, 1 апреля, 4 апреля)
Пара В. 2-я команда – 7-я команда (29 марта, 31 марта, 4 апреля)
Пара С. 3-я команда – 6-я команда (29 марта, 31 марта, 4 апреля)
Пара D. 4-я команда – 5-я команда (29 марта, 31 марта, 4 апреля)
1/2 финала (до трех побед):
Победитель пары А – победитель пары D (10, 12, 15, 17, 20 апреля)
Победитель пары В – Победитель пары С (10, 12, 15, 17, 20 апреля)
Бронзовая серия (до трех побед):
23, 25, 28, 30 апреля и 3 мая
Финальная серия (до трех побед):
24, 26, 29 апреля, 1, 4 мая.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|№
|Клуб
|М
|В
|П
|О
|1.
|ДНЕПР
|26
|23
|3
|49
|2.
|ЧЕРКАССКИЕ МАВПЫ
|26
|18
|8
|44
|3.
|БУДИВЕЛЬНИК
|26
|17
|9
|43
|4.
|ХИМИК
|26
|14
|12
|40
|5.
|БИПА
|26
|11
|15
|37
|6.
|НИКОЛАЕВ
|26
|10
|16
|36
|7.
|ПОЛИТЕХНИК
|26
|6
|20
|32
|8.
|ЗАПОРОЖЬЕ
|26
|5
|21
|31
Напомним, что действующий обладатель Кубка Украины "Днепр" сохранил трофей, обыграв в финале южненский "Химик".
Ранее мы писали, что три украинских баскетболиста пожизненно дисквалифицированы за договорной матч. Игроки повлияли на ход поединка "Кремень" – "Харьковские соколы".
Вы сейчас просматриваете новость "Стало известно расписание плей-офф баскетбольной Суперлиги". Другие Новости баскетбола смотрите в блоке "Последние новости"