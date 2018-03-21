Стало известно расписание плей-офф баскетбольной Суперлиги

Матчи за награды чемпионата Украины продлятся до трех побед

Директорат чемпионата Украины по баскетболу утвердил даты плей-офф Суперлиги.

Команды в четвертьфиналах будут играть до двух побед, а полуфиналы, матч за "бронзу" и финал продлятся до трех побед.

1/4 финала (до двух побед):

Пара А. 1-я команда – 8-я команда (30 марта, 1 апреля, 4 апреля)

Пара В. 2-я команда – 7-я команда (29 марта, 31 марта, 4 апреля)

Пара С. 3-я команда – 6-я команда (29 марта, 31 марта, 4 апреля)

Пара D. 4-я команда – 5-я команда (29 марта, 31 марта, 4 апреля)

1/2 финала (до трех побед):

Победитель пары А – победитель пары D (10, 12, 15, 17, 20 апреля)

Победитель пары В – Победитель пары С (10, 12, 15, 17, 20 апреля)

Бронзовая серия (до трех побед):

23, 25, 28, 30 апреля и 3 мая

Финальная серия (до трех побед):

24, 26, 29 апреля, 1, 4 мая.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

№ Клуб М В П О 1. ДНЕПР 26 23 3 49 2. ЧЕРКАССКИЕ МАВПЫ 26 18 8 44 3. БУДИВЕЛЬНИК 26 17 9 43 4. ХИМИК 26 14 12 40 5. БИПА 26 11 15 37 6. НИКОЛАЕВ 26 10 16 36 7. ПОЛИТЕХНИК 26 6 20 32 8. ЗАПОРОЖЬЕ 26 5 21 31

Напомним, что действующий обладатель Кубка Украины "Днепр" сохранил трофей, обыграв в финале южненский "Химик".

Ранее мы писали, что три украинских баскетболиста пожизненно дисквалифицированы за договорной матч. Игроки повлияли на ход поединка "Кремень" – "Харьковские соколы".