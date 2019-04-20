Стартовала финальная серия баскетбольной Суперлиги: "Химик" разгромил "Киев-Баскет"

"Химик" стартовал с победы над "Киев-Баскетом" с разницей в 18 очков в финальной серии чемпионата Украины по баскетболу

"Химик" разгромил "Киев-Баскет" в первом матче финальной серии плей-офф. Фото: Федерация баскетбола Украины

В стартовом поединке финальной серии плей-офф украинской баскетбольной Суперлиги южнеский "Химик" обыграл "Киев-Баскет" со счетом 88:70. Уже в стартовой четверти команда Виталия Степановского создала гандикап в пять очков, который в последующих двух десятиминутках увеличила до 29-ти пунктов. В финальном игровом отрезке гости сумели сократить разрыв в счете, но это не помогло им избежать поражения с разницей в 18 очков.

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Химика" Сергей Павлов, который набрал 19 очков, а также сделал 9 подборов.

Второй матч финала "Химик" и "Киев-Баскет" проведут 22 апреля в Южном. Напомним, что в первом поединке бронзовой серии Суперлиги победу одержало "Запорожье", разгромившее "Днепр" (110:86).

"Химик" – "Киев-Баскет" 88:70 (22:17, 25:12, 24:13, 17:28), счет серии 1:0

"Химик": Эдвин (14 + 7 передач + 4 потери), Рябчук (8 + 3 перехвата), Войналович (8 + 3 блок-шота), Джонс (14 + 11 подборов + 6 передач), Павлов (19 + 9 подборов) – старт; Марченко (9), Ковалёв (6), Сидоров (6 + 4 передачи), Антипов (4), Козак.

"Киев-Баскет": Горобченко (0 + 6 подборов), Крик (6), Крутоус (5 + 4 потери), Нванкво (13), Челован (7) – старт; Луценко (10), Сандул (10 + 8 подборов), Латкович (9), Петров (6 + 5 подборов + 5 передач + 2 блок-шота), Носков (4).

Видео матча "Химик" -"Киев-Баскет":

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