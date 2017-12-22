Украинец помог "Финиксу" одержать победу в матче НБА

В ночь на пятницу по киевскому времени в НБА прошел матч "Финикс" – "Мемфис". Хозяева одержали победу над аутсайдером конференции в два очка – 97:95.

Представитель Украины в НБА центровой "Финикса" Алексей Лэнь отыграл в этом поединке чуть больше 20 минут и набрал 8 очков и сделал 6 подборов. Традиционно, Лэнь показал не слишком высокую точность бросков с игры – всего 3 точных из 8 попыток. А вот со штрафных украинец забил оба броска.

В таблице Западной конференции НБА "Финикс" идет далеко за пределами "зоны плей-офф" – на 13-м месте из 15 команд. Ниже – только "Даллас" и "Мемфис".

Напомним, что летом самый высокооплачиваемый из действующих украинских атлетов Алекс Лэнь рассчитывал на более выгодный контракт, но согласился на однолетнее предложение от "Финикса" на $4,2 млн.

Напомним, что сборная Украины без Алекса Лэня стартовала в отборочном турнире на чемпионат мира 2019 года. В первом поединке украинцы обыграли на выезде Швецию со счетом 84:76.

Однако в домашнем поединке против Турции сборная Украины уступила. Наши баскетболисты проиграли со счетом 60:67, хотя перед последней четвертью выигрывали в одно очко.