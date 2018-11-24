Украинец Лэнь, выйдя в матче НБА со скамейки, обошел игроков стартовой пятерки по очкам

В матче регулярного чемпионата НБА "Атланта" с украинским баскетболистом Алексеем Лэнем на своей площадке проиграла "Бостону" со счетом 96:114. Наш спортсмен не попал в стартовую пятерку, но отыграл почти 20 минут и за это время набрал 17 очков – больше, чем кто-либо из стартового состава. Также на счету Лэня 2 подбора и 2 персональных фола. "Атланта" провалила первую четверть (23:45).

В другом матче НБА баскетболисты "Лос-Анджелес Лейкерс" на своей арене обыграли "Юту Джазз". Поединок в ночь на субботу по киевскому времени завершился со счетом 90:83. Украинец в "Лейкерс" Святослав Михайлюк в этот раз просидел на скамейке и не получил ни минуты игрового времени. Самым результативным в составе победителей был Брэндон Ингрэм с 24 очками, а Леброн Джеймс оформил дабл-дабл (22 очка + 10 подборов).

Еще в одном матче действующий чемпион НБА "Голден Стейт" разгромил дома "Портленд" и прервал серию из четырех поражений подряд в нынешнем сезоне.

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