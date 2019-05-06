Украинка – о женской НБА: "В "Детройте" было ужасно: разговаривали, как "крейзи", унижали"
Центровая сборной Украины и испанской "Герники" Валерия Бережинская рассказала об опыте выступления в Америке
- Валерия, насколько сложно попасть в женскую НБА из Европы? Вы учились в США, это упрощает задачу?
- В Лигу из Европы попасть трудновато. Из-за того же возраста, так как девчонки из Америки попадают туда после университета. То есть в 22 года. В Европе в таком возрасте тебя увидят, если только ты играл за юношескую сборную или отметился на каких-то крупных турнирах - на Олимпиаде, чемпионате мира. В мой год, 2008-й (сейчас Валерии 33 года. - Авт.), на драфте было, по-моему, 43 игрока, а в этом даже меньше. Сейчас немножко легче, так как многие из ВНБА играют в Европе, и, может быть, в их команде был какой-то перспективный игрок, их замечают тренеры, менеджеры. Конечно, помогает, если ты учишься в США, и они тебя видят, следят. Или ты играешь против команд, где есть уже известные игроки, и, может, тебя там как-то боком заметят.
- В мужской НБА котируются прежде всего европейские центровые. А как в женской?
- Мне кажется, что сейчас там довольно много и маленьких, и выбирают не по росту или позиции, а больше по таланту. Конечно же центровые более "драгоценные" для всех лиг, так как их не так много. Но пара моих друзей играют в ВНБА, и они "маленькие". Так что не скажу, что есть такое разделение, как в НБА. Женская лига более "равная" - не важен рост, а ценят то, как играешь.
- В ВНБА вы сыграли два матча, но сколько времени в общем там провели? Предсезонная подготовка, лагеря...
- В сумме, наверное, месяца три. Первый месяц после драфта я была в "Детройте". Это было ужасно, потом в конце лета меня подобрало "Сан-Антонио". Я там провела полтора месяца, и из-за Олимпиады мы только тренировались. Они хотели меня оставить, но у меня уже был контракт во Франции. Агент сказал, что выбора нет - нужно ехать. Мне пришлось отказаться от "Сан-Антонио". И об этом очень жалею. На следующий сезон в Лиге из 14 клубов осталось только 12, а ростер в моей команде уменьшили до 12 игроков, а я была 13-14-я. Получается, ушла моя позиция. А так как число клубов в чемпионате сократилось, стало трудновато вернуться в Америку.
- Были мысли еще раз попробовать себя в ВНБА?
- Я знала, что буду одной из последних в команде, а там каждый год еще кого-то выбирают на драфте. И с теми, кого взяли в 1-м раунде, у них на три года контракт. То есть мест становилось все меньше, это не гарантированная позиция, столько стресса, просто тренироваться... Не знаю, мне было бы очень трудно там остаться. И я перестала даже спрашивать о ВНБА после двух сезонов. И мне нравится летом отдыхать (улыбается).
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- Вы поиграли в сильных европейских чемпионатах. Можете сравнить уровень заокеанской Лиги с Францией или Испанией?
- Их очень трудно сравнить - уровень совсем другой, менталитет, составы. Не сравнить. Испания вообще, как детский сад, по сравнению с ВНБА. Во Франции другая скорость, несколько медленнее, чем в США, и игроки менее атлетичные. За океаном посильнее потолкают. Мне кажется, что в ВНБА все 12 человек в команде - от первой и до 12-й - настолько талантливы. Даже 12-й человек в американской команде в Европе может быть в тройке лидеров Лиги по набранным очкам. У нас так и было - одна девчонка играла в "Финиксе", на площадку никогда не выходила, а во Франции забивала по 17 очков и три года подряд, по-моему, была первая в Лиге.
- В чем другие отличия ВНБА? Кажется, что американский баскетбол даже по духу и менталитету отличается от европейского. Может, было сложно привыкнуть к какому-нибудь нюансу в правилах? Или я слышала, что в день матча нужно приехать на игру в определенной одежде - business casual стиль. Иначе - штраф.
- По менталитету они, конечно, звери - в самом хорошем смысле слова. Все очень серьезно относятся, и талант, конечно, несравним. Физически первый год было очень трудно. У нас было по одной тренировке в день по полтора часа. Тренировал Билл Лэймбир, он сейчас в "Лас-Вегасе". Я умирала после каждой тренировки - такие были нагрузки, но привыкаешь, и потом все нормально. А девчонки... Были такие личности, что очень трудно с ними было играть: они и унижают тебя, и разговаривают с тобой, как немножко "крейзи", сумасшедшие. В "Детройте" я провела очень плохое время рядом с Шерил Форд. Ее шкафчик как раз возле моего был. И не подходи слишком близко к ней, и вещи слишком близко к ней. Я зашла в душ, но ей не подошло - это ее душ. Она на меня так посмотрела и просто отмахнулась рукой, мол, подвинься. А после тренировок они мячи разбрасывают по всему залу и говорят: "Малые, идите подбирайте!". Но это еще ничего - командные приколы над новичками. А вообще и называли, и обзывали. Но это их такой стиль. И вот это, наверное, для меня было самое сложное - все личности очень разные, и звезды команд не всех принимают. Хотя в "Сан-Антонио" у меня ничего подобного не было. Но этот единственный случай в "Детройте" оставил очень плохие воспоминания.
- Пересекались ли между собой мужская и женская команды из Сан-Антонио? С Греггом Поповичем или кем-то из игроков "Сперс" успели познакомиться?
- Нет, не успели. Но в Детройте нас пригласили на игру плей-офф, и сидели в первом ряду. Было классненько. А так ни с кем не пересекались и не очень к этому рвалась.
- Насколько женская лига популярна в США - зрители в зале, трансляции, рекламные контракты, звезды на матчах?
- К сожалению, ВНБА не так популярна, как хотелось бы. Игры очень хорошие, но не всегда транслируются на каналах, которые бесплатные. Нужно подписываться на ESPN или University, или NBA, или на сайте лиги нужно подписываться. Не всегда найдешь. Если бы я не знала девчонок в командах и ради этого не смотрела, я бы, честно говоря, не знала, что летом есть ВНБА. Рекламы не очень много. На паре игр я была в больших залах, и народа много. Не так, как в НБА, понятное дело. Еще летом люди, может, уезжают отдыхать и не ходят на игры. Немного печально. Но когда начинаешь смотреть и следить за женской НБА, это очень интересно. Понимаешь, что это талантливые игроки. Прошлым летом я подсадила парочку друзей на женкую лигу, и они теперь не могут дождаться, чтобы сходить на игры и следить на ними.
- В этом сезоне за "Спаркс" будет играть Алина Ягупова. Специалисты пишут, что ее атлетизм как раз подойдет для Лиги. А как вы думаете, каковы ее перспективы в ВНБА?
- Мне кажется, мы все понимаем, что Алина в любой лиге всех разорвет. Я думаю, что физически и по игре она прекрасно вольется в тот уровень баскетбола. Но, как я и говорила, ВНБА - это не только про физические данные и не про талант, а про менталитет... Поэтому посмотрим, как у Алины там все сложится. Гадать не хочу, но талантом она там пробьется.
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