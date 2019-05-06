Украинка – о женской НБА: "В "Детройте" было ужасно: разговаривали, как "крейзи", унижали"

Центровая сборной Украины и испанской "Герники" Валерия Бережинская рассказала об опыте выступления в Америке

Валерия Бережинская выступает сейчас в Испании.

- Валерия, насколько сложно попасть в женскую НБА из Европы? Вы учились в США, это упрощает задачу?

- В Лигу из Европы попасть трудновато. Из-за того же возраста, так как девчонки из Америки попадают туда после университета. То есть в 22 года. В Европе в таком возрасте тебя увидят, если только ты играл за юношескую сборную или отметился на каких-то крупных турнирах - на Олимпиаде, чемпионате мира. В мой год, 2008-й (сейчас Валерии 33 года. - Авт.), на драфте было, по-моему, 43 игрока, а в этом даже меньше. Сейчас немножко легче, так как многие из ВНБА играют в Европе, и, может быть, в их команде был какой-то перспективный игрок, их замечают тренеры, менеджеры. Конечно, помогает, если ты учишься в США, и они тебя видят, следят. Или ты играешь против команд, где есть уже известные игроки, и, может, тебя там как-то боком заметят.



- В мужской НБА котируются прежде всего европейские центровые. А как в женской?

- Мне кажется, что сейчас там довольно много и маленьких, и выбирают не по росту или позиции, а больше по таланту. Конечно же центровые более "драгоценные" для всех лиг, так как их не так много. Но пара моих друзей играют в ВНБА, и они "маленькие". Так что не скажу, что есть такое разделение, как в НБА. Женская лига более "равная" - не важен рост, а ценят то, как играешь.



- В ВНБА вы сыграли два матча, но сколько времени в общем там провели? Предсезонная подготовка, лагеря...

- В сумме, наверное, месяца три. Первый месяц после драфта я была в "Детройте". Это было ужасно, потом в конце лета меня подобрало "Сан-Антонио". Я там провела полтора месяца, и из-за Олимпиады мы только тренировались. Они хотели меня оставить, но у меня уже был контракт во Франции. Агент сказал, что выбора нет - нужно ехать. Мне пришлось отказаться от "Сан-Антонио". И об этом очень жалею. На следующий сезон в Лиге из 14 клубов осталось только 12, а ростер в моей команде уменьшили до 12 игроков, а я была 13-14-я. Получается, ушла моя позиция. А так как число клубов в чемпионате сократилось, стало трудновато вернуться в Америку.



- Были мысли еще раз попробовать себя в ВНБА?

- Я знала, что буду одной из последних в команде, а там каждый год еще кого-то выбирают на драфте. И с теми, кого взяли в 1-м раунде, у них на три года контракт. То есть мест становилось все меньше, это не гарантированная позиция, столько стресса, просто тренироваться... Не знаю, мне было бы очень трудно там остаться. И я перестала даже спрашивать о ВНБА после двух сезонов. И мне нравится летом отдыхать (улыбается).

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