Умер первый тренер сборной Украины по баскетболу Зураб Хромаев

Специалист выводил нашу команду на Евробаскет, а также возглавлял Федерацию баскетбола Украины

Зураб Хромаев. Фото: Федерация баскетбола Украины

В Киеве во вторник, 30 апреля, умер легендарный тренер, экс-президент Федерации баскетбола Украины Зураб Хромаев. Выдающемуся специалисту было 72 года.

Хромаев – единственный из украинских специалистов, который возглавлял сборную СССР. Вместе с Александром Гомельским Хромаев работал с ЦСКА, был главным тренером киевских команд "Будивельник" и СКА, шесть лет отдал созданной им национальной сборной Украины, которую вывел в финал европейского чемпионата-97.

Он стоял у истоков основания и становления Федерации баскетбола независимой Украины, формирования ее сборных команд, и позже выхода ее на международную арену.

Известно, что легендарный функционер и тренер болел сахарным диабетом.

В конце прошлого года на 45-м году жизни умер один из самых харизматичных баскетболистов нашей страны Григорий Хижняк. Выступая за "Жальгирис", два сезона подряд (2000-2001, 2002) был лидером Евролиги по блок-шотам. Долгое время играл за сборную, в том числе на дебютном для Украины Евробаскете-1997, а также на чемпионате Европы 2003 года.

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