Умер знаменитый украинский баскетболист Александр Окунский
Игрок пять раз становился чемпионом Украины по баскетболу
После продолжительной тяжелой болезни ушел из жизни бывший центровой сборной Украины Александр Окунский. Один из лучших игроков в истории украинского баскетбола выступал за "Шахтер", "Будивельник", "БИПА-Моду", БК "Киев", БК "Одесса". Также поиграл в Литве за "Летувос Ритас", турецкую "Дарюшшафаку", хорватскую "Цибону", черногорскую "Будучность" и греческий "Мент".
Он являлся пятикратным чемпионом Украины (1992, 1993, 1994, 1995, 1998) и двукратным чемпионом Литвы (2000, 2002). Участник первого матча в истории сборной Украины. За национальную команду провел 47 матчей – это второй результат в истории.
Осенью прошлого года на 45-м году жизни умер один из самых харизматичных баскетболистов нашей страны Григорий Хижняк.
Напомним, что в возрасте 68 лет умер легендарный украинский баскетболист Александр Сальников. Ему принадлежит рекорд чемпионата СССР по количеству набранных очков в одном матче – 66 очков. В составе сборной СССР дважды становился бронзовым призером Олимпийских игр в 1976 и 1980 годах, дважды выигрывал чемпионат Европы (1979, 1981) и дважды завоевывал "серебро" на этом турнире (1975, 1977). Кроме того, на счету Сальникова победа в составе сборной СССР на чемпионате мира в 1974 году, и серебряные награды турнира в 1978-м.
На днях мы писали, что на Волыни в ДТП погиб украинский баскетболист. Андрей Романица находился за рулем автомобиля.
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