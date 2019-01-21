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Умер знаменитый украинский баскетболист Александр Окунский

Сегодня, 14:20

Игрок пять раз становился чемпионом Украины по баскетболу

Александр Окунский
Александр Окунский. Фото: Федерация баскетбола Украины
Умер знаменитый украинский баскетболист Александр Окунский //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5b8/fc8/5c45b8fc82549.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5b8/fc8/5c45b8fc82549.jpg Баскетбол Игрок пять раз становился чемпионом Украины по баскетболу

После продолжительной тяжелой болезни ушел из жизни бывший центровой сборной Украины Александр Окунский. Один из лучших игроков в истории украинского баскетбола выступал за "Шахтер", "Будивельник", "БИПА-Моду", БК "Киев", БК "Одесса". Также поиграл в Литве за "Летувос Ритас", турецкую "Дарюшшафаку", хорватскую "Цибону", черногорскую "Будучность" и греческий "Мент".
 
Он являлся пятикратным чемпионом Украины (1992, 1993, 1994, 1995, 1998) и двукратным чемпионом Литвы (2000, 2002). Участник первого матча в истории сборной Украины. За национальную команду провел 47 матчей – это второй результат в истории.

Осенью прошлого года на 45-м году жизни умер один из самых харизматичных баскетболистов нашей страны Григорий Хижняк

Напомним, что в возрасте 68 лет умер легендарный украинский баскетболист Александр Сальников. Ему принадлежит рекорд чемпионата СССР по количеству набранных очков в одном матче – 66 очков. В составе сборной СССР дважды становился бронзовым призером Олимпийских игр в 1976 и 1980 годах, дважды выигрывал чемпионат Европы (1979, 1981) и дважды завоевывал "серебро" на этом турнире (1975, 1977). Кроме того, на счету Сальникова победа в составе сборной СССР на чемпионате мира в 1974 году, и серебряные награды турнира в 1978-м. 

На днях мы писали, что на Волыни в ДТП погиб украинский баскетболист. Андрей Романица находился за рулем автомобиля.

баскетбол, баскетболист

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Источник:

Федерация баскетбола Украины

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