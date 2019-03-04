В баскетбольной Суперлиге смена лидера: "Мавпы" недотерпели, а "Днепр" ворвался в топ

Битва лидеров чемпионата Украины по баскетболу между "Химиком" и "Днепром" осталась за гостями

"Днепр" обыграл "Химик". Фото БК "Днепр".

В баскетбольной Суперлиге смена лидера: "Мавпы" недотерпели, а "Днепр" ворвался в топ Павлова Елена //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/cef/03d/5c7cef03d1630.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/cef/03d/5c7cef03d1630.jpg 2019-03-04T11:27:11+02:00 Баскетбол Битва лидеров чемпионата Украины по баскетболу между "Химиком" и "Днепром" осталась за гостями

Действующие чемпионы Украины "Черкасские Мавпы" продолжают подкреплять статус аутсайдеров этого сезона. Вчера "Мавпы" потерпели уже 16-е поражение — на этот раз на выезде от "Николаева" — 73:80.

"Весь матч были в роли догоняющих, — отреагировал на поражение коуч черкасчан Максим Михельсон. — В четвертой четверти, казалось, вот-вот переломим ход игры. В последнем отрезке, наверное, было два-три неправильных решения в защите. Скажем так, недотерпели игроки. Промазали много бросков из трехсекундной зоны. Хорошую игру провел Адедиран (19 очков + 13 подборов. — Авт.). Никакая система защиты против него не помогла бы".

Между тем битва лидеров между "Химиком" и "Днепром" осталась за гостями. Благодаря минимальной победе 76:75 днепряне вышли на первое место в турнирной таблице. "В первой половине мы плохо играли в защите, — объяснил форвард "Химика" Сергей Павлов. — Игроки "Днепра" забивали легкие очки, делали врывания, бэкдоры".

Ранее мы писали, что Святослав Михайлюк поучаствовал в разгромной победе "Детройта" в матче НБА. Украинский баскетболист за пять минут набрал три очка в поединке против "Кливленда" в регулярном чемпионате.

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АВТОР: Павлова Елена Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.