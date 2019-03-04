В баскетбольной Суперлиге смена лидера: "Мавпы" недотерпели, а "Днепр" ворвался в топ
Битва лидеров чемпионата Украины по баскетболу между "Химиком" и "Днепром" осталась за гостями
Действующие чемпионы Украины "Черкасские Мавпы" продолжают подкреплять статус аутсайдеров этого сезона. Вчера "Мавпы" потерпели уже 16-е поражение — на этот раз на выезде от "Николаева" — 73:80.
"Весь матч были в роли догоняющих, — отреагировал на поражение коуч черкасчан Максим Михельсон. — В четвертой четверти, казалось, вот-вот переломим ход игры. В последнем отрезке, наверное, было два-три неправильных решения в защите. Скажем так, недотерпели игроки. Промазали много бросков из трехсекундной зоны. Хорошую игру провел Адедиран (19 очков + 13 подборов. — Авт.). Никакая система защиты против него не помогла бы".
Между тем битва лидеров между "Химиком" и "Днепром" осталась за гостями. Благодаря минимальной победе 76:75 днепряне вышли на первое место в турнирной таблице. "В первой половине мы плохо играли в защите, — объяснил форвард "Химика" Сергей Павлов. — Игроки "Днепра" забивали легкие очки, делали врывания, бэкдоры".
Ранее мы писали, что Святослав Михайлюк поучаствовал в разгромной победе "Детройта" в матче НБА. Украинский баскетболист за пять минут набрал три очка в поединке против "Кливленда" в регулярном чемпионате.
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