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В баскетбольной Суперлиге смена лидера: "Мавпы" недотерпели, а "Днепр" ворвался в топ

Сегодня, 11:27

Битва лидеров чемпионата Украины по баскетболу между "Химиком" и "Днепром" осталась за гостями

"Днепр" обыграл "Химик". Фото БК "Днепр"
"Днепр" обыграл "Химик". Фото БК "Днепр".
В баскетбольной Суперлиге смена лидера: "Мавпы" недотерпели, а "Днепр" ворвался в топ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/cef/03d/5c7cef03d1630.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/cef/03d/5c7cef03d1630.jpg Баскетбол Битва лидеров чемпионата Украины по баскетболу между "Химиком" и "Днепром" осталась за гостями

Действующие чемпионы Украины "Черкасские Мавпы" продолжают подкреплять статус аутсайдеров этого сезона. Вчера "Мавпы" потерпели уже 16-е поражение — на этот раз на выезде от "Николаева" — 73:80.

"Весь матч были в роли догоняющих, — отреагировал на поражение коуч черкасчан Максим Михельсон. — В четвертой четверти, казалось, вот-вот переломим ход игры. В последнем отрезке, наверное, было два-три неправильных решения в защите. Скажем так, недотерпели игроки. Промазали много бросков из трехсекундной зоны. Хорошую игру провел Адедиран (19 очков + 13 подборов. — Авт.). Никакая система защиты против него не помогла бы".

Между тем битва лидеров между "Химиком" и "Днепром" осталась за гостями. Благодаря минимальной победе 76:75 днепряне вышли на первое место в турнирной таблице. "В первой половине мы плохо играли в защите, — объяснил форвард "Химика" Сергей Павлов. — Игроки "Днепра" забивали легкие очки, делали врывания, бэкдоры".

Ранее мы писали, что Святослав Михайлюк поучаствовал в разгромной победе "Детройта" в матче НБА. Украинский баскетболист за пять минут набрал три очка в поединке против "Кливленда" в регулярном чемпионате.

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Тег БК Химик, БК Днепр, Черкасские Мавпы, чемпионат Украины по баскетболу

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АВТОР:

Павлова Елена

Источник:

Сегодня|Спорт

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