Магдалена Нойнер признана спортсменкой века в Баварии

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Магдалена Нойнер получила награду "Спортсменка века в Баварии".

"Я очень рада и горжусь данной премией. Благодарю всех людей, которые сопровождали и поддерживали меня на моем пути. Это и их награда тоже!" – заявила Магдалена.

Нойнер, являющаяся двукратной олимпийской чемпионкой, 12-кратной чемпионкой мира, трехкратной обладательницей Кубка мира и обладательницей семи малых Кубков мира, завершила карьеру в 2012 году. В марте 2014 года Нойнер вышла замуж за Йозефа Хольцера, а в мае того же года на свет появилась их дочка Верена-Анне. В ноябре 2016-го Магдалена второй раз стала мамой, спортсменка родила сына, которого назвали Йозефом.

Год назад Магдалена Нойнер и Михаэль Шумахер были включены в Зал славы немецкого спорта. Правда, биатлонистка пропустила церемонию из-за гриппа.

Нойнер и Шумахер были включены в Зал славы после опроса, проведенного министерством спорта Германии и изданием Bild среди 177 тысяч болельщиков. За включение Шумахера проголосовало 67% респондентов, а за Нойнер – 48%.