Норвежские тренеры рассказали, как обманули лидера сборной Франции Фуркада

Тренеры сделали подсказку своему биатлонисту так, чтобы соперник услышал и прибыл на стрельбище на невыгодную позицию

Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону разработал план по обману пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. Как сообщает TV2, это было сделано для того, чтобы лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Бе одержал победу. Напомним, Бе выиграл пасьют, Фуркад стал четвертым.

Тренеры сборной Норвегии Зигфрид Мазе и Эгиль Кристиансен перед последним огневым рубежом крикнули Бе, что тот должен ускориться, чтобы получить более выгодную позицию на стрельбище. Это услышал Фуркад, вырвавшийся вперед. Таким образом, француз пришел на рубеж с более интенсивным пульсом и промахнулся два раза, в то время как закрытый соперником от ветра Бе не закрыл только одну мишень.

"Я знаю Мартена – он всегда старается быть первым, особенно на стрельбище. Здесь это было важно из-за ветра. Мы попытались сказать об этом Йоханнесу, чтобы потревожить Мартена. Да, мы пытались обмануть Фуркада. Все имеет значение, в том числе такие мелочи", - приводит издание TV2 слова Мазе.

Напомним, что в воскресенье мужская сборная Украины провалила эстафету. Артем Тищенко на старт не вышел – к тому моменту украинская команда уже стала "круговой".

Ранее женская сборная Украины по биатлону заняла восьмое место в эстафете в Оберхофе.