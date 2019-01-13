Норвежские тренеры рассказали, как обманули лидера сборной Франции Фуркада

Сегодня, 22:38

Тренеры сделали подсказку своему биатлонисту так, чтобы соперник услышал и прибыл на стрельбище на невыгодную позицию

Мартен Фуркад на стрельбище. Фото AFP
Мартен Фуркад на стрельбище. Фото AFP

Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону разработал план по обману пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. Как сообщает TV2, это было сделано для того, чтобы лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Бе одержал победу. Напомним, Бе выиграл пасьют, Фуркад стал четвертым.

Тренеры сборной Норвегии Зигфрид Мазе и Эгиль Кристиансен перед последним огневым рубежом крикнули Бе, что тот должен ускориться, чтобы получить более выгодную позицию на стрельбище. Это услышал Фуркад, вырвавшийся вперед. Таким образом, француз пришел на рубеж с более интенсивным пульсом и промахнулся два раза, в то время как закрытый соперником от ветра Бе не закрыл только одну мишень.

"Я знаю Мартена – он всегда старается быть первым, особенно на стрельбище. Здесь это было важно из-за ветра. Мы попытались сказать об этом Йоханнесу, чтобы потревожить Мартена. Да, мы пытались обмануть Фуркада. Все имеет значение, в том числе такие мелочи", - приводит издание TV2 слова Мазе. 

Напомним, что в воскресенье мужская сборная Украины провалила эстафету. Артем Тищенко на старт не вышел – к тому моменту украинская команда уже стала "круговой".

Ранее женская сборная Украины по биатлону заняла восьмое место в эстафете в Оберхофе
Кубок мира по биатлону, Мартен Фуркад, биатлонист, Йоханнес Бе

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СЭ

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