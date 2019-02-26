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Сексуальная биатлонистка пожаловалась на свой мужской облик

Сегодня, 10:26

Доротея Вирер хотела бы быть стройнее и менее мускулистой

Доротея Вирер
Доротея Вирер. Фото: Instagram
Сексуальная биатлонистка пожаловалась на свой мужской облик //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/4f7/8d8/5c74f78d8f897.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/4f7/8d8/5c74f78d8f897.jpg Биатлон Доротея Вирер хотела бы быть стройнее и менее мускулистой

Одна из самых красивых биатлонисток мира Доротея Вирер рассказала о проблемах с лишним весом и об отношении к своему телосложению. 28-летняя итальянка является двукратным призером Олимпийских игр, трехкратным призером чемпионатов мира.

"Долгое время я предпочитала вечеринки, а не тренировки. Я была более полной. У меня до сих пор есть проблемы с диетами. Мне нравится ходить в рестораны, я люблю пирожные. Но ими нельзя злоупотреблять в спорте высшего уровня, где некоторые вообще боятся что-либо есть.

Кроме того, мне не очень нравится мое телосложение, я хотела бы быть стройнее и менее мускулистой. У меня почти мужской облик", – цитирует Вирер L'Equipe.

Абсолютная чемпионка мира среди юниоров долгое время не могла найти себя во взрослом спорте. Доротея хоть и завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете на Олимпиаде-2014 в Сочи, на Кубке мира большим успехами похвастаться не могла.

А виной всему были постоянные тусовки – молодая девушка жить не могла без ночных клубов, какие уж там тренировки. Но биатлонистка вовремя взялась за голову и с тех пор ее результаты только улучшались.

В нынешнем сезоне общем зачете Кубка мира Вирер идет второй. Она на семь очков отстает от соотечественницы Лизы Виттоцци.

Ранее мы писали, что Доротея Вирер в коротких шортах совершила восхождение на Этну.

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Тег биатлонистка, Доротея Вирер, WAGs

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Сегодня|Спорт

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