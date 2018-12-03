Сергей Семенов: "Пытался не работать каждую тренировку как последнюю"

Обладатель Малого хрустального глобуса-2015 Сергей Семенов рассказал "Сегодня" о подготовке к сезону.

- Сергей, вы говорили, что чувствуете себя лучше, чем в прошлом сезоне, в физическом плане. Как сейчас оцениваете свою форму?

- Чувствовал себя более свежим, чем в прошлом году, выезжая на первый снег в Норвегию. Да и две недели тренировок там прошли довольно плодотворно. Но всей команде срочно нужно было вернуться в Украину, чтобы получить специальные визы. Так эти четыре дня в дороге несколько выбили меня из ритма. Но сейчас потихоньку возвращается хорошее самочувствие.



- Говорят, вы чересчур трудоголик. Владимир Брынзак считал, что вы себя сильно "загоняли" в прошлом году. На этот раз себя как-то ограничивали?

- Да, в это межсезонье я немного пересмотрел свою подготовку, внесли коррективы. Но только сезон покажет, оправдались ли эти изменения. По крайней мере пытался не работать каждую тренировку как последнюю.



- Какие сборы запомнились больше всего?

- Думаю, первый сбор в Буковеле можно назвать особенным. Во-первых, это новое место для нас. Хотя Буковель уже был в списке мест, которые я посетил, но бывал там только зимой. Но открыть для себя Буковель с другой стороны все-таки вышло. Получил много удовольствия от тренировок на горном велосипеде, от беговых маршрутов по горам, наконец-то добрался до Говерлы. Плюс это был первый сбор – был очень рад снова всех увидеть после перерыва, все были мотивированы и полны энергии. Конечно, немного не хватало стрельбища и лыжероллерной трассы, но, насколько я знаю, строительство этих объектов уже начато.



- Были какие-то значительные изменения в тренировочном процессе?

- В общем серьезных изменений не было. Чуть больше промежутки между сборами. Поэтому нужно было больше тренироваться дома, чем обычно.



- Дмитрий Пидручный рассказывал, что команда делала уклон на работу с молодежью. Что скажете о новом поколении?

- Да, это еще одна особенность подготовки этого года. У нас была очень большая команда – 11 спортсменов на сборе. К этому сначала было тяжело привыкнуть. Тем не менее, новых людей там не было, кроме Богдана Цымбала. С другими парнями уже работали вместе не один раз. Выделять кого-то нет смысла – соревнования покажут, кто как плодотворно работал. Что для нас, что для них такой подход – это дополнительная мотивация, конкуренция, что должно позитивно повлиять на результат.



- Часто тренируетесь с Аитой Гаспарин? Какие-то фишки друг у друга почерпнули?

- На самом деле мы хоть и проводим много времени вместе, но конкретно тренировок в тандеме немного. В основном это возобновляющие кроссы, классика. Слишком отличаются темп и интенсивность. Но мы постоянно обсуждаем тренировочный процесс, даем друг другу советы, оценку, просматриваем видео с тренировок, анализируем. Для меня она сейчас как дополнительный личный тренер, чей новый и немного другой подход я ценю и всегда к ее мнению прислушиваюсь. Она очень серьезно и профессионально относится к тренировкам, имеет свой взгляд на подготовку, а не просто исполняет указания тренера, что для меня стало неожиданностью. Ведь обычно у девушек в голове много лишнего (смеется). Конечно, сейчас она на меня сильно влияет. Я изменил много привычек в распорядке дня, в питании и даже в быте. Тем не менее, эгоист во мне все же ставит личное мнение на первый план.



- Поднатаскали уже друг друга в изучении иностранных языков?

- Недавно я начал учить немецкий. Надеюсь на быстрый прогресс. Аита сейчас занята написанием дипломной работы, поэтому изучение языков немного отложила. Но по-русски читать может абсолютно все, хоть почти ничего не понимает.



- На какую планку хотели бы замахнуться в этом сезоне?

- Уже традиционно не буду говорить о местах, потому что для меня они не всегда объективны. Самая первая цель – это чемпионат мира в марте. Ради этого готов жертвовать всем сезоном. Хотя, конечно, буду пытаться вернуть свои кондиции предыдущих годов или, по крайней мере, выйти на путь к классным результатам.