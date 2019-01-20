Шведский биатлонист рассказал о зависимости от смартфона: "Это не смешно"
Себастьян Самуэльссон признался в телефонной зависимости, угрозах в свой адрес и желании проводить со смартфоном менее шести часов в сутки
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон рассказал, что проводит очень много времени в смартфоне. По его словам, ему пишут много негативных комментариев в социальных сетях. Ранее олимпийский чемпион говорил об угрозах в связи с критикой россиянина Александра Логинова. Интересно, что в Instagram Самуэльссона не так много подписчиков – чуть больше девяти тысяч.
"Обычно я оставляю комментарии, но на прошлой неделе понял, что у меня довольно много молодых подписчиков, а я не хочу втягивать их в это. Поэтому я теперь тщательнее чищу комментарии и блокирую людей, которые пишут дерьмо. На прошлой неделе я заблокировал более ста аккаунтов в Instagram. Некоторые говорят, что я очень завишу от телефона. Большая часть программ на нем это соцсети. Теперь есть возможность следить за экранным временем, которое у меня составляет в среднем шесть часов в день. Это слишком много и нужно снизить этот показатель. Сначала меня шокировали угрозы, но потом, к сожалению, я к ним привык. Я уже на них не реагирую и даже могу посмеяться над странными комментариями. Но по правде говоря, это не смешно".
Ранее мы составили рейтинг украинских спортсменов в соцсетях: ТОП-30 самых популярных возглавили боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик. Биатлонистов в топе нет.
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