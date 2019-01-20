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Шведский биатлонист рассказал о зависимости от смартфона: "Это не смешно"

Сегодня, 13:44

Себастьян Самуэльссон признался в телефонной зависимости, угрозах в свой адрес и желании проводить со смартфоном менее шести часов в сутки

Себастьян Самуэльссон
Себастьян Самуэльссон. Фото: Instagram
Шведский биатлонист рассказал о зависимости от смартфона: "Это не смешно" //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/45d/3d4/5c445d3d4bb36.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/45d/3d4/5c445d3d4bb36.jpg Биатлон Себастьян Самуэльссон признался в телефонной зависимости, угрозах в свой адрес и желании проводить со смартфоном менее шести часов в сутки

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон рассказал, что проводит очень много времени в смартфоне. По его словам, ему пишут много негативных комментариев в социальных сетях. Ранее олимпийский чемпион говорил об угрозах в связи с критикой россиянина Александра Логинова. Интересно, что в Instagram Самуэльссона не так много подписчиков – чуть больше девяти тысяч.

"Обычно я оставляю комментарии, но на прошлой неделе понял, что у меня довольно много молодых подписчиков, а я не хочу втягивать их в это. Поэтому я теперь тщательнее чищу комментарии и блокирую людей, которые пишут дерьмо. На прошлой неделе я заблокировал более ста аккаунтов в Instagram. Некоторые говорят, что я очень завишу от телефона. Большая часть программ на нем это соцсети. Теперь есть возможность следить за экранным временем, которое у меня составляет в среднем шесть часов в день. Это слишком много и нужно снизить этот показатель. Сначала меня шокировали угрозы, но потом, к сожалению, я к ним привык. Я уже на них не реагирую и даже могу посмеяться над странными комментариями. Но по правде говоря, это не смешно".

Ранее мы составили рейтинг украинских спортсменов в соцсетях: ТОП-30 самых популярных возглавили боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик. Биатлонистов в топе нет.

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соцсети, биатлонист, Себастьян Самуэльссон

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СЭ

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