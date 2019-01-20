Шведский биатлонист рассказал о зависимости от смартфона: "Это не смешно"

Себастьян Самуэльссон признался в телефонной зависимости, угрозах в свой адрес и желании проводить со смартфоном менее шести часов в сутки

Себастьян Самуэльссон. Фото: Instagram

Шведский биатлонист рассказал о зависимости от смартфона: "Это не смешно" //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/45d/3d4/5c445d3d4bb36.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/45d/3d4/5c445d3d4bb36.jpg 2019-01-20T13:44:00+02:00 Биатлон Себастьян Самуэльссон признался в телефонной зависимости, угрозах в свой адрес и желании проводить со смартфоном менее шести часов в сутки

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон рассказал, что проводит очень много времени в смартфоне. По его словам, ему пишут много негативных комментариев в социальных сетях. Ранее олимпийский чемпион говорил об угрозах в связи с критикой россиянина Александра Логинова. Интересно, что в Instagram Самуэльссона не так много подписчиков – чуть больше девяти тысяч.

"Обычно я оставляю комментарии, но на прошлой неделе понял, что у меня довольно много молодых подписчиков, а я не хочу втягивать их в это. Поэтому я теперь тщательнее чищу комментарии и блокирую людей, которые пишут дерьмо. На прошлой неделе я заблокировал более ста аккаунтов в Instagram. Некоторые говорят, что я очень завишу от телефона. Большая часть программ на нем это соцсети. Теперь есть возможность следить за экранным временем, которое у меня составляет в среднем шесть часов в день. Это слишком много и нужно снизить этот показатель. Сначала меня шокировали угрозы, но потом, к сожалению, я к ним привык. Я уже на них не реагирую и даже могу посмеяться над странными комментариями. Но по правде говоря, это не смешно".

Ранее мы составили рейтинг украинских спортсменов в соцсетях: ТОП-30 самых популярных возглавили боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик. Биатлонистов в топе нет.

Читайте также Фотогеничные и энергичные: рейтинг футболистов чемпионата Украины в соцсетях

Вы сейчас просматриваете новость " Шведский биатлонист рассказал о зависимости от смартфона: "Это не смешно"". Другие Новости биатлона смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: СЭ Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...