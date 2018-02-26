Украина не собирается бойкотировать Кубок мира по биатлону в России

США и Чехия уже заявили, что не поедут в Тюмень

Сборная Украины по биатлону отправится на последний этап Кубка мира в Тюмень. Ранее о бойкоте соревнований заявили федерации США и Чехии.

"Будем ли участвовать? Конечно, будем. Почему мы должны лишать себя соревнований? У нас даже не обсуждалось, чтобы не поехать в Тюмень. Бывали там не раз, и никаких проблем у нас не возникало. Уверены, не возникнет и на Кубке мира", – приводит "Тюменская арена" слова спортсменок сборной Украины.

Этап в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта. Перед этим спортсменам предстоит выступить в финском Контиолахти и норвежском Холменколлене.

Напоминим, информация о бойкоте со стороны американских и чешских спортсменов вызвала широкий резонанс. Лидер Кубка мира Мартен Фуркад заявил, что против бойкота и приедет в Тюмень. Глава IBU Андерс Бессеберг пообещал, что российский этап состоится в любом случае.

Ранее президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что наша команда поступит так, как и остальные сборные. "Делать из этого какую-то политику не хотелось бы", – сказал Брынзак.