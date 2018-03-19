Юлия Джима: "Это был последний для меня сезон"

По окончанию этапа Кубка мира в норвежском Холменколлене, сборная Украины по биатлону вернулась домой. Напомним, что наша команда не поедет на заключительный этап в Тюмень.

"Я честно говоря где-то на подсознательном уровне понимала, что скорее всего Тюмень будет лишней в этот раз. Поэтому как вышло, так и вышло. Соперники спокойно восприняли эту информацию, тем более мы не первые отказались, и не единственные. Все понимают, какая у нас ситуация, – призналась Юлия Джима. – Конечно, мне жалко, что в этом году выйти на пик формы у меня так и не получилось. Я так и не почувствовала этой легкости. Но этому была причина – болезнь, которая надолго затянулась. Она вообще нежданно пришла, да и не вовремя. Самый главный старт сезона для меня был провальным, потому что к тому времени я не смогла обрести нужные кондиции".

"Я думаю, что скорее всего это был последний для меня сезон. Я про это не хочу говорить. У каждого свое виденье, и я просто поняла, что уже этот уровень переросла и надо идти дальше", – заявила 27-летняя Джима.

В Холменколлене Юлия завоевала бронзовую медаль в спринте.