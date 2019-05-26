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Боец UFC избил бывшую жену и похитил сына: полиция разыскивает спортсмена

26 мая, 15:23

Бразильская полиция разыскивает бойца по прозвищу "Койбой" за избиение женщины и жестокое обращение с ребенком

"Ковбой". Боец UFC Алекс Оливейра
"Ковбой". Боец UFC Алекс Оливейра. Фото: Instagram

Правоохранительные органы Бразилии объявили в розыск бойца смешанных единоборств Алекса Оливейру по прозвищу Ковбой. По информации издания Globo, 31-летний боец обвиняется в нанесении побоев своей бывшей жене и попытке похищения их общего ребенка в муниципалитете Трес-Риус, который входит в штат Рио-де-Жанейро.

В субботу, 25 мая, Оливейра приехал в гости к экс-супруге, чтобы пообщаться с пятимесячным сыном. По словам девушки, спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя крайне агрессивно. После того, как бывшая жена не разрешила Оливейре в таком состоянии покатать малыша на мотоцикле, боец набросился на нее с кулаками. Спортсмен также разбил стекло в доме и сломал дверь. Затем Оливейра схватил ребенка и уехал, но оставил его в нескольких километрах от дома.

"В субботу Оливейра приехал к бывшей жене и захотел увидеть ребенка. Он хотел покатать пятимесячного мальчика на мотоцикле, но встретил категорический отказ его матери. Тогда Оливейра стал таскать ее за волосы, вырывать их и избивать женщину. Потом он разбил стекло и выломал входную дверь. Мужчина схватил ребенка и завел скоростной мотоцикл. Проехав несколько километров, он оставил пятимесячного сына на дороге. Сейчас бойца разыскивает полиция, о его местонахождении ничего не известно", – утверждает издание Globo.

Последний раз Оливейра выходил на ринг 27 апреля, когда он проиграл Майку Перри по решению судей. Статистика 31-летнего Оливейры в UFC – 17 побед, 7 поражений и одна ничья.

Напомним, что в рейтинг ТОП-20 самых популярных спортсменов в Instagram входит один представитель смешанных единоборств. Конор Макгрегор с 30 миллионами подписчиков занимает в рейтинге 15-е место. Из двадцати спортсменов в этом списке 17 – футболисты.

Чемпион мира по боксу Артем Далакян – о боях боксеров и бойцов ММА:

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Тег спортсмен, UFC, боец

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Источники:

Globo , РСпорт

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