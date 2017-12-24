Боксер Мейвезер предложил пятикратному чемпиону НБА сыграть за миллион долларов

Флойд Мейвезер готов встретится на баскетбольной площадке один на один с Кобе Брайантом

Непобежденный боксер Флойд Мейвезер предложил пятикратному чемпиону НБА Кобе Брайанту сыграть в баскетбол "один на один" на миллион долларов.

"Я готов сыграть с тобой один на один на один миллион долларов", – написал Мейвезер Брайанту в Instagram. Пока неизвестно, принял ли Брайант пари на миллион. Отметим, что рост Мейвезера – 173 сантиметра, тогда как Брайанта – 198.

По данным Forbes Брайант за карьеру заработал 800 миллионов долларов, Мейвезер – 785 миллионов.

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче всех звезд НБА и дважды признавался самым ценным игроком финала плей-офф ассоциации.

Мейвезер победил во всех 50 боях в профессиональной карьере. В августе 2017 года Мейвезер победил чемпиона мира по версии UFC Конора Макгрегора в поединке по правилам бокса. Ирландский боец смешанного стиля рискнул встретиться с лучшим боксером вне зависимости от весовой категории и проиграл техническим нокаутом в десятом раунде.

Ранее сообщалось, что Флойд Мейвезер готов драться в клетке за миллиард долларов. Непобежденный американский боксер не исключил, что проведет несколько поединков по правилам ММА за огромные призовые.

Ранее Мейвезер заявил, что намерен получить российское гражданство. Непобежденный американский боксер намерен инвестировать в бизнес в России и якобы хочет получить паспорт этой страны.