Бой Фьюри – Уайлдер состоится в декабре этого года

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер (40-0, 39 КО) в интервью Ring TV подтвердил, что свой следующий бой проведет с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри (26-0, 19 КО). Боксеры очень близки к подписанию контракта на бой, который состоится в декабре в Лас-Вегасе и будет транслироваться на Showtime PPV.

"Верю на 100%, что бой состоится, – говорит Уайлдер. – Верю, что совсем скоро договоримся. Насколько мы близки к соглашению? Я так скажу: с Джошуа мы бы за всю жизнь не подошли так близко к сделке. Так что с уверенностью заявляю, что бою быть. Осталось согласовать детали. Мы ладим с Фьюри, часто болтаем. Я считаю его отличным мужиком. Да и наши менеджеры тоже хорошо ладят".

"С нетерпением жду боя, – не скрывает американец. – Для многих Фьюри остался чемпионом, он ведь никому не проигрывал. Побыстрее бы уже официально объявить о поединке. Побыстрее бы уже начать раскрутку шоу. Знаю, он будет в своей лучшей форме, он знает каково это быть чемпионом, он умеет приспосабливаться под оппонента. У него длинные руки, высокий рост. В общем, как и у меня".

Деонтей считает, что у него с Фьюри получится здорово раскрутить шоу: "Бой будет адский. Два бесстрашных мужика лупят друг друга. Может быть, кандидат на бой года. Или нокаут года".

Напомним, что в ноябре 2015 года Фьюри победил украинца Владимира Кличко по очкам и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA. После этого британец провалил тест на допинг – попался на употреблении кокаина. И был лишен поясов.