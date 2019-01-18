Чемпион UFC принес на дуэль взглядов змею

Генри Сехудо позабавил зрителей перед боем с Ти Джеем Диллашоу

Бойцы перед дуэлью взглядов. Фото: AFP

Чемпион UFC принес на дуэль взглядов змею //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/206/cde/5c4206cde1c36.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/206/cde/5c4206cde1c36.jpg 2019-01-18T19:03:40+02:00 Бокс Генри Сехудо позабавил зрителей перед боем с Ти Джеем Диллашоу

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Генри Сехудо устроил шоу на пресс-конференции перед боем с Ти Джеем Диллашоу. 31-летний боец появился на публике в золотом пиджаке с золотой олимпийской медалью Пекина-2008 за победу в турнире по вольной борьбе.

Но больше всего Сехудо поразил, когда достал из пакета змею. Сехудо с истошным криком ударил змеей по полу, выбросил ее в зал и пошел на дуэль взглядов с оппонентом. К счастью, ни одно живое существо не пострадало – змея оказалась резиновой.

When Dana White handed Henry Cejudo that bag I thought maybe one of the new UFC belts in there to reveal. Imagine my disappointment. pic.twitter.com/6AvULaKSet — Mike Bohn (@MikeBohnMMA) 17 января 2019 г.

Сехудо неслучайно выбрал именно такой перфоманс. За Диллашоу давно закрепилось нелицеприятное прозвище "змея". Так однажды Ти Джея назвал Конор Макгрегор, обвинивший его в предательстве.

Изюминку предстоящему бою добавляет то, что наилегчайший вес находится под угрозой закрытия. Есть предположение, что если победит Диллашоу, UFC расформирует целый дивизион. Бои в этом весе редко получаются зрелищными, а за шесть лет в нем было всего два чемпиона.

Диллашоу не скрывает, что идет закрывать наилегчайший дивизион. "Меня наняли, чтобы я спустился и прикрыл его, прихватив еще один пояс. Это двойная победа для меня", – заявил Ти Джей, которому для этого боя придется убрать 13 кг. У Сехудо на это свое мнение: "Чемпионы никогда не спускаются в весовой категории, а идут только вверх. Я заставлю его заплатить за каждый согнанный фунт. Я уничтожу его и сделаю наилегчайший дивизион великим".

Бой между Сехудо и Диллашоу состоится в это воскресенье в Бруклине в рамках UFC Fight Night 143 – первого ивента промоушена в 2019 году.

Ранее мы писали, что Нурмагомедов не хочет еще раз драться с Конором Макгрегором.

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