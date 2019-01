Чемпион UFC принес на дуэль взглядов змею //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/206/cde/5c4206cde1c36.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/206/cde/5c4206cde1c36.jpg 2019-01-18T19:03:40+02:00 Бокс Генри Сехудо позабавил зрителей перед боем с Ти Джеем Диллашоу

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Генри Сехудо устроил шоу на пресс-конференции перед боем с Ти Джеем Диллашоу. 31-летний боец появился на публике в золотом пиджаке с золотой олимпийской медалью Пекина-2008 за победу в турнире по вольной борьбе.

Но больше всего Сехудо поразил, когда достал из пакета змею. Сехудо с истошным криком ударил змеей по полу, выбросил ее в зал и пошел на дуэль взглядов с оппонентом. К счастью, ни одно живое существо не пострадало – змея оказалась резиновой.

When Dana White handed Henry Cejudo that bag I thought maybe one of the new UFC belts in there to reveal. Imagine my disappointment. pic.twitter.com/6AvULaKSet