Флойд Мейвезер планирует получить лицензию на выступления в ММА

Непобежденный боксер Флойд Мейвезер намерен перейти в смешанные единоборства. Флойд сообщил, что планирует получить лицензию для выступлений в ММА.

"На все нужно время. Скоро мы подадим заявку на получение лицензии, и, надеюсь, я смогу драться в ММА", – сказал Мэйвезер.

Ранее чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли заявил, что будет готовить Мейвезера к дебюту в смешанных единоборствах.

Мейвезер победил во всех 50 боях в профессиональной карьере. В августе 2017 года Мейвезер победил чемпиона мира по версии UFC Конора Макгрегора в поединке по правилам бокса. Ирландский боец смешанного стиля рискнул встретиться с лучшим боксером вне зависимости от весовой категории и проиграл техническим нокаутом в десятом раунде.

Ранее сообщалось, что Флойд Мейвезер готов драться в клетке за миллиард долларов. Непобежденный американский боксер не исключил, что проведет несколько поединков по правилам ММА за огромные призовые.

Ранее Мейвезер заявил, что намерен получить российское гражданство. Непобежденный американский боксер намерен инвестировать в бизнес в России и якобы хочет получить паспорт этой страны.