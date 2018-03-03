Где смотреть бои Ковалев – Михалкин и Бивол – Баррера

Сегодня, 23:12

В Нью-Йорке в ночь на воскресенье пройдут два чемпионских поединка в одном шоу

Сергей Ковалев и Игорь Михалкин. Фото Instagram
Сергей Ковалев и Игорь Михалкин. Фото Instagram

В ночь с 3 на 4 ноября в Нью-Йорке состоится боксерский вечер, где главными будут сразу два чемпионских поединка.

В полутяжелом весе чемпион мира по версии WBO россиянин Сергей Ковалев встретится со своим соотечественником Игорем Михалкиным. После двух поражений от Андре Уорда, Ковалев в своем последнем поединке победил Вячеслава Шабранского и вернул один из своих титулов.

На счету 34-летнего Ковалева 34 боя: 31 победа, 2 поражения и одна ничья. 32-летний Игорь Михалкин провел на профи-ринге 22 поединка: 21 победа и одно поражение. Это его первый чемпионский бой в карьере. У букмекеров фаворит поединка с коэффициентом 1.03 Ковалев, на победу Михалкина коэффициент 11.00.

В том же полутяжелом весе чемпион мира по версии WBA россиянин Дмитрий Бивол встретится с кубинцем Салливаном Баррерой.

В послужном списке 27-летнего Дмитрия Бивола 12 боев – все победные. 36-летний Баррера 22 раза выходил в ринг и 21 раз покидал его победителем. Единственное поражение – от экс-чемпиона мира Уорда. Россиянин фаворит у букмекеров. Коэффициент на победу Бивола – 1.13, на победу Барреры – 6,00.

Где смотреть бой Ковалев – Михалкин и Бивол – Баррера:

Первый канал (Россия)
HBO (США)
Canal Space (Аргентина)
Онлайн на boxing-mma.com
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Источник:

Сегодня|Спорт

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