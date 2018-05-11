IBF назвала поединок между Кличко – Джошуа лучшим в 2017 году

Международная боксерская федерация (IBF) назвала поединок между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко боем 2017 года, сообщается в пресс-релизе организации.

Джошуа в апреле 2017 года на лондонском стадионе "Уэмбли" в 11-м раунде техническим нокаутом победил Кличко в бою за титулы IBF, WBA (Super) и IBO в тяжелом весе. Британец был в нокдауне в шестом раунде, а украинец – в пятом и дважды в 11-м раунде. После этого боя Кличко завершил карьеру. Сейчас Джошуа является обладателем поясов IBF, WBA (Super), WBO и IBO.

Также IBF наградит чемпионскими перстнями Джошуа, казахстанца Геннадия Головкина, британца Ли Селби за три и более успешных защиты титула организации. Селби, который завоевал титул IBF в 2015 году в бою с россиянином Евгением Градовичем, также получит приз Джерси Джо Уолкотта, который является высшей наградой организации. В 2016 году эту награду получил Головкин.

Торжественное награждение лауреатов состоится 31 мая в Италии.

Недавно Владимир Кличко категорически высказался против допинга в спорте: "А если во время поединка вы убьете соперника".