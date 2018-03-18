Карлос Рамирес завоевал вакантный титул WBC в весовой категории Постола

Сегодня, 13:35

Украинец из-за травмы не сумел побороться за право претендовать на свой бывший титул

Фото AFP
Фото AFP

25-летний американец Хосе Карлос Рамирес завоевал вакантный титул чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии WBC, победив единогласным решением своего 27-летнего соотечественника Амира Имама со счетом 120-108, 117-111 и 115-113.

Интересно отметить, что накануне этого боя промоутер Рамиреса Боб Арум сообщил boxingtalk.com, что в случае завоевания титула Рамирес не будет в следующем бою драться против обладателя временного титула WBC в первом полусреднем весе Реджиса Прогрейса.

"Не думаю, что этот бой будет сразу. Я встретился сегодня с Лу (Дибеллой, промоутером Прогрейса – прим), и, если Рамирес победит, мы, возможно, не будем сводить их сразу на ринге, чтобы подготовить большой бой", – сказал Арум.

Добавим, что Прогрейс должен был 9 марта сойтись на ринге с украинцем Виктором Постолом, но экс-чемпион WBC во время тренировки сломал палец и бой пришлось отменить.

Напомним, что сегодня ночью украинский боксер Александр Гвоздик завоевал титул "временного" чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе. Наш боксер единогласным решением судей победил француза Мехди Амара.
бокс, Амир Имам, Хосе Карлос Рамирес

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