Космонавт, клоун, псих: Беринчик предлагает угадать, в каком образе он выйдет на следующий бой
Украинский боксер проведет бой 20 апреля в Дворце Спорта
Обладатель титула интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе (до 61,2 кг) украинец Денис Беринчик свой следующий бой проведет 20 апреля в столичном Дворце спорта. Соперник украинца пока не определен, зато точно известно, что Денис готовит своим поклонникам сюрприз – как всегда выход боксера на ринг превратится в настоящее шоу.
Беринчик уже определился с идеей для очередного перформанса и предлагает своим подписчикам в Instagram угадать, какой образ на этот раз примерит олимпийский призер. Победитель конкурса получит от Дениса именной костюм.
INSTAGRAM (@berinchyk)
Подписчики спортсмена уже начали предполагать, что же на этот раз задумал боксер. Вот только некоторые идеи из комментариев на его странице:
- Космонавт
- Клоун
- Полицейский
- Пожарник
- Врач
- Псих
- Супергерой
- Джокер
- Костюм ниндзя
- Что-то связанное с "Игрой Престолов"
- В костюме Премьер-министра
На свой прошлый бой Беринчик вышел в образе героя видеоигр 90-х годов. В недавнем интервью "Сегодня" Денис Беринчик так описал свой сегодняшний выход: "Мое поколение, перестройка, когда пошли компьютеры, всякие приставки. Это будет интернетный герой".
Перед прошлым боем Беринчика против Валлеспина перформанс был даже более впечатляющим. Тогда на бой украинец вышел в костюме мишки – талисмана Олимпиады-1980, а один из представителей его команды нес впереди настоящий олимпийский факел с Игр в Москве.
А еще ранее перед поединком с Гарсией украинец также устроил шоу: Дениса Беринчика в ринг вывели на цепи и в оковах. Боксер выходил, закованный в оковы, а вел его на цепи "военный" с пистолетом, также за безопасностью следил "сотрудник СБУ" с автоматом.
Эксклюзивное интервью Дениса Беринчика segodnya.ua:
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