Космонавт, клоун, псих: Беринчик предлагает угадать, в каком образе он выйдет на следующий бой

Украинский боксер проведет бой 20 апреля в Дворце Спорта

На прошлый бой Беринчик вышел в образе Супер Марио. Фото: K2 Promotions

Космонавт, клоун, псих: Беринчик предлагает угадать, в каком образе он выйдет на следующий бой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/35f/52d/5c935f52d9e6b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/35f/52d/5c935f52d9e6b.jpg 2019-03-21T11:55:32+02:00 Бокс Украинский боксер проведет бой 20 апреля в Дворце Спорта

Обладатель титула интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе (до 61,2 кг) украинец Денис Беринчик свой следующий бой проведет 20 апреля в столичном Дворце спорта. Соперник украинца пока не определен, зато точно известно, что Денис готовит своим поклонникам сюрприз – как всегда выход боксера на ринг превратится в настоящее шоу.

Беринчик уже определился с идеей для очередного перформанса и предлагает своим подписчикам в Instagram угадать, какой образ на этот раз примерит олимпийский призер. Победитель конкурса получит от Дениса именной костюм.

INSTAGRAM (@berinchyk) 20 Мар 2019 в 12:08 PDT

Подписчики спортсмена уже начали предполагать, что же на этот раз задумал боксер. Вот только некоторые идеи из комментариев на его странице:

Космонавт

Клоун

Полицейский

Пожарник

Врач

Псих

Супергерой

Джокер

Костюм ниндзя

Что-то связанное с "Игрой Престолов"

В костюме Премьер-министра

На свой прошлый бой Беринчик вышел в образе героя видеоигр 90-х годов. В недавнем интервью "Сегодня" Денис Беринчик так описал свой сегодняшний выход: "Мое поколение, перестройка, когда пошли компьютеры, всякие приставки. Это будет интернетный герой".

Перед прошлым боем Беринчика против Валлеспина перформанс был даже более впечатляющим. Тогда на бой украинец вышел в костюме мишки – талисмана Олимпиады-1980, а один из представителей его команды нес впереди настоящий олимпийский факел с Игр в Москве.

А еще ранее перед поединком с Гарсией украинец также устроил шоу: Дениса Беринчика в ринг вывели на цепи и в оковах. Боксер выходил, закованный в оковы, а вел его на цепи "военный" с пистолетом, также за безопасностью следил "сотрудник СБУ" с автоматом.

Эксклюзивное интервью Дениса Беринчика segodnya.ua:

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