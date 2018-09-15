Легендарный боксер Флойд Мейвезер объявил о возвращении на ринг

Американский спортсмен сообщил, что в 2018 году проведет бой-реванш против Пакьяо

Знаменитый американский боксер Флойд Мейвезер сообщил, что в 2018 году проведет бой против филиппинца Мэнни Пакьяо. Мейвезер в мае 2015 года в Лас-Вегасе победил Пакьяо единогласным решением судей. Выручка от реализации билетов на бой составила 72 миллиона 198 тысяч 500 долларов, что стало новым рекордом для боксерских боев. Также огромная сумма была собрана с платных трансляций поединка, причем общие доходы от поединка Мейвезер – Пакьяо составили более 500 миллионов долларов.

"Я возвращаюсь, чтобы драться с Мэнни Пакьяо в этом году. Еще один чек с девятизначной суммой на подходе", – написал американец в своем Instagram.

Флойд Мейвезер последний раз выходил на ринг в августе 2017 года, когда победил бойца смешанного стиля из Ирландии Конора Макгрегора (поединок проходил по правилам бокса). Пакьяо в июле 2018 года победил аргентинца Лукаса Матиссе, одержав 60-ю победу на профессиональном ринге (39-ю нокаутом).

39-летний Мэнни Пакьяо провел на профи-ринге 69 поединков: 60 побед, 7 поражений и 2 ничьи. Он левша, рост – 166 см, размах рук – 170 см.

41-летний Флойд Мейвезер провел в профессионалах 50 боев и во всех одержал победы. Он правша, рост – 173 см, размах рук – 183 см.