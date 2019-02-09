Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,59
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

На турнире по ММА рефери спровоцировал массовую драку

Сегодня, 11:59

Секунданты бойцов начали выяснять отношения после того, как судья вовремя не остановил поединок

Драка в клетке во время турнира ММА
Драка в клетке во время турнира ММА. Фото: Twitter
На турнире по ММА рефери спровоцировал массовую драку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ea4/d17/5c5ea4d17f07c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ea4/d17/5c5ea4d17f07c.png Бокс Секунданты бойцов начали выяснять отношения после того, как судья вовремя не остановил поединок

Во время поединка по смешанным единоборствам в Германии между Омером Солмазом и Феликсом Штиффартом произошла массовая потасовка с участием представителей спорстменов. В пятом раунде Солмаз начал наносить сильные добивающие удары по своему оппоненту. Это заставило тренеров проигрывающего выбросить полотенце в знак просьбы остановить поединок. Однако рефери встречи не заметил полотенце, тем самым позволив бойцу нанести по своему сопернику еще несколько добивающих ударов.

Рефери остановил бой, но в этот же момент в клетку уже запрыгивали секунданты Штиффарта. Через мгновение в клетку со всех сторон запрыгнули представители обеих команд. Массовую драку удалось остановить не сразу.

Напомним, что Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) дисквалифицировала российского бойца Хабиба Нурмагомедова на девять месяцев за то, что он устроил потасовку после поединка с ирландцем Конором Макгрегором. Инцидент произошел на турнире UFC в США в октябре 2018 года. Соответствующее решение было принято на заседании NSAC 29 января. Кроме того, российского спортсмена оштрафовали на 500 тысяч долларов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег драка, MMA, смешанные единоборства

Вы сейчас просматриваете новость " На турнире по ММА рефери спровоцировал массовую драку". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

WTA назвала "Прорывом месяца" выступление Даяны Ястремской в январе

Сегодня, 09:47

Украинская теннисистка выиграла турнира в Хуахине и дошла до третьего круга Australian Open

Спринтерские гонки этапа Кубка мира по биатлону в Кэнморе перенесены

Сегодня, 09:28

Из-за сильных морозов соревнования пройдут в воскресенье, 10 февраля

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Вчера, 20:27

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

Боксер, победивший Узелкова, станет соперником Александра Гвоздика

7 февраля, 12:00

Украинский чемпион встретится с французом Дуду Нгумбу 30 марта

Где смотреть "Эль-класико" в Кубке Испании "Барселона" – "Реал"

6 февраля, 21:07

Список трансляций матча непримиримых соперников за путевку в финал национального Кубка