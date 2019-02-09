На турнире по ММА рефери спровоцировал массовую драку

Секунданты бойцов начали выяснять отношения после того, как судья вовремя не остановил поединок

Драка в клетке во время турнира ММА. Фото: Twitter

На турнире по ММА рефери спровоцировал массовую драку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ea4/d17/5c5ea4d17f07c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ea4/d17/5c5ea4d17f07c.png 2019-02-09T11:59:00+02:00 Бокс Секунданты бойцов начали выяснять отношения после того, как судья вовремя не остановил поединок

Во время поединка по смешанным единоборствам в Германии между Омером Солмазом и Феликсом Штиффартом произошла массовая потасовка с участием представителей спорстменов. В пятом раунде Солмаз начал наносить сильные добивающие удары по своему оппоненту. Это заставило тренеров проигрывающего выбросить полотенце в знак просьбы остановить поединок. Однако рефери встречи не заметил полотенце, тем самым позволив бойцу нанести по своему сопернику еще несколько добивающих ударов.

Рефери остановил бой, но в этот же момент в клетку уже запрыгивали секунданты Штиффарта. Через мгновение в клетку со всех сторон запрыгнули представители обеих команд. Массовую драку удалось остановить не сразу.

Напомним, что Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) дисквалифицировала российского бойца Хабиба Нурмагомедова на девять месяцев за то, что он устроил потасовку после поединка с ирландцем Конором Макгрегором. Инцидент произошел на турнире UFC в США в октябре 2018 года. Соответствующее решение было принято на заседании NSAC 29 января. Кроме того, российского спортсмена оштрафовали на 500 тысяч долларов.

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