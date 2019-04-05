Олимпийский призер по боксу вместе с другом избил парня и девушку: появилось видео нападения
Американский спортсмен находится под следствием еще с прошлого года
Подающий большие надежды американский полулегковес Шакур Стивенсон оказался в центре скандала, который связан с уличной дракой. 1 июля 2018 года Шакур был арестован за нанесение телесных повреждений, и это дело не закрыто по сей день, а 10 июля должны начаться предварительные слушания. Инцидент произошел еще в прошлом году, но видеозапись попала в сеть только сейчас.
Как сообщает полиция Майами, на одной из парковок города Шакур Стивенсон и его товарищ Дэвид Грейтон, который также является боксером, вступили в конфликт с группой людей. Всему виной стали сексуальные намеки в адрес девушек, из-за чего находящиеся с ними парни повздорили с Шакуром и его другом. На видео четко видно, как Стивенсон избивает лежачего мужчину, у которого впоследствии медики сняли побои. Оба боксера скрылись с места преступления до прибытия полиции, но позднее были арестованы в одном из отелей Майами.
21-летний Шакур Стивенсон провел 10 боев на профессиональном ринге и все выиграл (6 побед – нокаутом). В начале 2019 года он завоевал интерконтинентальный титул IBF, а также пояс WBC Continental Americas. На Олимпиаде-2016 года Стивенсон завоевал серебряную медаль в весовой категории до 56 кг, а также является двукратным чемпионом мира среди юниоров 2013 и 2014 годов.
На счету Дэвида Грейтона 15 побед в профессионалах (11 – нокаутом) и три поражения. Он занимает 206-е место в мировом рейтинге в своей весовой категории.
Ранее мы писали, что боксер из Киева ударил своего тренера после поражения. Леван Шония не сдержал эмоций, уступив Спасу Геневу.
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