Полярный Медведь из Украины подписал контракт с UFC

Дебютный поединок в новой организации Сергей Спивак проведет 4 мая

Сергей Спивак. Фото Лига WWFC.

Полярный Медведь из Украины подписал контракт с UFC //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/db4/f3d/5cadb4f3daea9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/db4/f3d/5cadb4f3daea9.jpg 2019-04-10T12:18:50+03:00 Бокс Дебютный поединок в новой организации Сергей Спивак проведет 4 мая

Непобежденный чемпион промоушена WWFC в тяжелом весе украинец Сергей "Полярный Медведь" Спивак (9-0) согласовал контракт со всемирно известным промоушеном UFC.

Сергей Спивак уже третий боец WWFC, который перешел в UFC вслед за Ионом Куцелабой и Романом Долидзе.

24-летний боец первый поединок проведет 4 мая на UFC Fight Night 150 в Онтарио, Канада. Соперником Спивака станет опытный американец Уолт Харрис (12-7). В главном бою UFC Fight Night 150 встретятся легковесы Эл Яквинта и Дональд Серроне.

Напомним, в последних трех поединках на турнирах WWFC Сергей Спивак одерживал уверенные победы над Трэвисом Фултоном и Тони Лопесом, а также отправил в нокаут Иво Кука.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Полярный Медведь из Украины подписал контракт с UFC". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: boxing-mma.com Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.