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Полярный Медведь из Украины подписал контракт с UFC

Сегодня, 12:18

Дебютный поединок в новой организации Сергей Спивак проведет 4 мая

Сергей Спивак. Фото Лига WWFC
Сергей Спивак. Фото Лига WWFC.
Полярный Медведь из Украины подписал контракт с UFC //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/db4/f3d/5cadb4f3daea9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/db4/f3d/5cadb4f3daea9.jpg Бокс Дебютный поединок в новой организации Сергей Спивак проведет 4 мая

Непобежденный чемпион промоушена WWFC в тяжелом весе украинец Сергей "Полярный Медведь" Спивак (9-0) согласовал контракт со всемирно известным промоушеном UFC.

Сергей Спивак уже третий боец WWFC, который перешел в UFC вслед за Ионом Куцелабой и Романом Долидзе.

24-летний боец первый поединок проведет 4 мая на UFC Fight Night 150 в Онтарио, Канада. Соперником Спивака станет опытный американец Уолт Харрис (12-7). В главном бою UFC Fight Night 150 встретятся легковесы Эл Яквинта и Дональд Серроне.

Напомним, в последних трех поединках на турнирах WWFC Сергей Спивак одерживал уверенные победы над Трэвисом Фултоном и Тони Лопесом, а также отправил в нокаут Иво Кука.

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Тег UFC, смешанные единоборства, Сергей Спивак

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Источник:

boxing-mma.com

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