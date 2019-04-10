Полярный Медведь из Украины подписал контракт с UFC
Дебютный поединок в новой организации Сергей Спивак проведет 4 мая
Непобежденный чемпион промоушена WWFC в тяжелом весе украинец Сергей "Полярный Медведь" Спивак (9-0) согласовал контракт со всемирно известным промоушеном UFC.
Сергей Спивак уже третий боец WWFC, который перешел в UFC вслед за Ионом Куцелабой и Романом Долидзе.
24-летний боец первый поединок проведет 4 мая на UFC Fight Night 150 в Онтарио, Канада. Соперником Спивака станет опытный американец Уолт Харрис (12-7). В главном бою UFC Fight Night 150 встретятся легковесы Эл Яквинта и Дональд Серроне.
Напомним, в последних трех поединках на турнирах WWFC Сергей Спивак одерживал уверенные победы над Трэвисом Фултоном и Тони Лопесом, а также отправил в нокаут Иво Кука.
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