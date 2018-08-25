Сегодня "Украинский лев" Хитров начнет борьбу за 250 тысяч долларов в США

Чемпион мира в любительском боксе Евгений Хитров, который перешел в профессионалы в 2013 году, 25 августа проведет свой первый бой с декабря 2017. Украинский боксер среднего веса примет участие в американском шоу The Contender ("Претендент" – перевод), в рамках которого за приз в 250 тысяч долларов будут бороться 16 боксеров среднего веса (до 72,6 кг). Участников будут тренировать известные тренеры Фреди Роуч и Назим Ричардс. Евгений Хитров – боксер с наивысшим рейтингом вреди всех участников шоу и один из главных претендентов на победу. Победитель шоу The Contender не получит статус обязательного претендента на чемпионский титул, а бои в рамках проекта не будут засчитаны в "рекорд" профессиональной карьеры.

30-летний Евгений Хитров по прозвищу "Украинский Лев" в профи провел 17 боев: 16 побед и 1 поражение. В начале прошлого года Евгений проиграл бой за титул чемпиона WBC Silvet Имманувелю Алиму. В рейтинг боксеров среднего веса Хитров занимает довольно высокое 21-е место.

Напомним, что в своем последнем поединке Евгений Хитров в США нокаутировал доминиканца Батисту. Бой прошел при полном преимуществе украинского боксера, который нокаутировал соперника уже во втором раунде.