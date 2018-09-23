Шевченко и Енджейчик проведут бой за чемпионский пояс UFC

Бывшая претендентка на титул UFC в легчайшем весе Валентина Шевченко (15-3) проведет поединок с экс-чемпионкой в минимальной категории Йоанной Енджейчик (15-2) в рамках турнира UFC 231, который состоится 8 декабря в Торонто (Канада). В этом бою, уже подтвержденном официально, будет разыгран вакантный титул в женском наилегчайшем дивизионе.

Напомним, Шевченко должна была побороться за этот титул 8 сентября на UFC 228, но ее соперница Никко Монтаньо попала в больницу из-за проблем с почками. В результате бой сорвался, а промоушен принял решение лишить Монтаньо титула.

Интересно, что в июле прошлого года должен был пройти поединок между чемпионкой UFC Амандой Нуньес и Валентиной Шевченко. Однако поединок был отменен меньше, чем за сутки, поскольку Нуньес угодила в больницу.

Сразу же Йоанна Енджейчик предложила руководству промоушена выйти на замену Аманде. Однако Йоанну не допустили до боя представители Атлетической комиссии штата Невада. Оказалось, что Енджейчик не успевает пройти тест на беременность.