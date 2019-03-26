Скандальный боец Конор Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры
Ирландец пожелал успехов своим старым коллегам и пообещал всем Пина Колада
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор объявил о своем решении завершить карьеру в смешанных единоборствах. Об этом сообщил сам спортсмен в своем Twitter. Свой последний поединок Макгрегор провел в титульном бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в октябре минувшего года. Этот поединок был главным на турнире UFC 229 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе.
"Привет, ребята, быстрое объявление, я решил уйти из спорта, официально известного сегодня как "Смешанное боевое искусство". Желаю всем моим старым коллегам успехов в соревнованиях. Теперь я присоединяюсь к своим бывшим партнерам на этом предприятии, уже на пенсии. С меня всем Пина Колада", -написал Макгрегор в своем Twitter.
После окончания поединка с россиянином, проходившим в октябре, в Лас-Вегасе, на турнире UFC 229, произошла драка. Нурмагомедов перелез через решетку октагона и напал на спарринг-партнера Макгрегора Диллона Дэвиса. Сам же ирландец подрался с членами команды Хабиба – Абубакаром Нурмагомедовым, Зубайрой Тухуговым и Эседуллой Эмирагаевым.
В результате, Макгрегора дисквалифицировали на полгода и оштрафовали на 50 тысяч долларов. Нурмагомедов не сможет драться в течение следующих девяти месяцев, его наказали штрафом в 500 тысяч долларов. Дисквалификация ирландца истекала в середине апреля. Сам спортсмен говорил, что хочет продолжить карьеру и провести матч-реванш в UFC с Нурмагомедовым.
Всего он провел 25 поединков в ММА: одержал 21 победу (18 из которых досрочно) и потерпел четыре поражения.
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