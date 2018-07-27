Суд обязал звезду UFC Конора Макгрегора посетить курсы по управлению гневом

Боец UFC Конор Макгрегор на слушаниях в Бруклинском уголовном суде признал себя виновным в нарушении общественного порядка, сообщает The Independent. Он согласился на сделку со следствием. В результате суд приговорил его к 5 дням общественных работ и посещению курсов по управлению гневом.

Напомним, что Конор с друзьями напал на автобус с участниками турнира, пытаясь добраться до Хабиба Нурмагомедова, который до этого угрожал его товарищу и спарринг-партнеру Артему Лобову. В итоге Хабиб не пострадал, но Майкл Кьеза и Рэй Борг, находившиеся в автобусе, получили травмы осколками стекла разбитого окна, и из-за этого не смогли выйти в октагон против, соответственно, Энтони Петтиса и Брэндона Морено.

Изначально за такое поведение Макгрегору грозили тюремный срок до семи лет, а также депортация из США без права последующего возвращения.

Адвокаты ирландца ранее добились того, что дело было переквалифицировано в "мелкое правонарушение".

Напомним, что ранее Конора Макгрегора лишили чемпионского титула UFC за "прогулы": боксер не проводил бои в смешанных единоборствах с 2016 года.