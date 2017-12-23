Судьи дали ничью в бое Димитренко и серба Ровканина

Немецкий боксер супертяжелой весовой категории украинского происхождения Александр Димитренко провел свой 44-й бой на профессиональном ринге.

В Гамбурге, где Димитренко живет и тренируется, он отбоксировал 10 раундов против серба Мильяна Ровканина. По окончании боя мнения судей разделились: один отдал победу Димитренко со счетом 96:90, второй отдал победу Ровканину со счетом 94:92, третий посчитал ничью – 93:93. Итог – ничья. Это первая ничья в карьере как Димитренко, так и не знающего поражений сербского боксера.

35-летний Александр Димитренко родился в Крыму. На профи-ринге провел 44 боя: 40 побед, 3 поражений и 1 ничья. В рейтинге боксеров супертяжеловесов занимает 26-е место в мире.

В марте 2017 Димитренко сенсационно нокаутировал Адриана Граната на родине шведского боксера, для которого то поражение стало первым в профессиональной карьере. Поединок завершился победой аутсайдера уже в первом раунде, когда Димитренко вначале отправил соперника в нокдаун ударом навстречу, а затем "добил".

Напомним, что в октябре 2016 года Александр Димитренко проиграл Джозефу Паркеру в поединке за титул WBO Oriental. Бой прошел при полном преимуществе новозеландского боксера. В каждом из раундов он "ронял" Димитренко на настил ринга, а в третьем ударом по корпусу заставил того капитулировать.

Ранее в январе 2016 Александр Димитренко не смог нокаутировать боксера из шестой сотни рейтинга. В Мюнхене Димитренко в восьмираундовом поединке встречался с малоизвестным боснийцем Джанжанином (№570 в рейтинге) и завершил бой победой по очкам. "Удивительно, как такой гигант как Димитренко провел восемь раундов с крошечным соперником. Победил, конечно, но лишь по очкам", – прокомментировал тот бой немецкий эксперт бокса.